T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Linç kültürü; 'Damat Koğuşu'

Yönetmen İlker Savaşkurt, filmin etrafında kurgulandığı 'Damat Koğuşu' konseptini, on yıl önce dinledikleri bir hikâyeden aldıklarını söyledi

14 Nisan 2017 20:54

İstanbul Film Festivali'nin 'Yeni Türkiye Sineması' seçkisinde yer alan Damat Koğuşu, film ekibinin katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda gösterildi.

Filmin yönetmeni İlker Savaşkurt, filmin etrafında kurgulandığı “damat koğuşu” konseptini, on yıl önce dinledikleri bir hikâyeden aldıklarını söyledi.

Filmin oyuncularından Barış Atay “Ne yazık ki güncel bir konu anlatıyoruz. Adalet ve hukuk beraber işlemediğinde böyle ağır, aksak bir sistem ortaya çıkıyor. İçimizde yaşattığımız ikiyüzlülüğü perdeye yansıtmak için iyi bir yol." ifadesini kullandı.

Montaj sürecinde senarist Mehmet Kala ile hiçbir karaktere empati ya da sempati duymamak üzere anlaştıklarını söyleyen Savaşkurt, seyircinin karakterle tek başına kalmasını istediklerini ifade etti. 

Kala, çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda tamamlanan filmin sistemin bütün olarak insanları nasıl bir pozisyona soktuğunu anlattığını söyledi. İçerde yaşanan linç kültürünün dışarıdaki hayatın bir devamı olduğunu söyleyen Savaşkurt, “Ataerkil toplumlar, kadına karşı duruşundan ve linç kültüründen vazgeçmeli” dedi.

ETİKETLER

Linç Kültürüİstanbul Film Festivali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24