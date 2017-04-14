Linç kültürü; 'Damat Koğuşu'

İstanbul Film Festivali'nin 'Yeni Türkiye Sineması' seçkisinde yer alan Damat Koğuşu, film ekibinin katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda gösterildi.

Filmin yönetmeni İlker Savaşkurt, filmin etrafında kurgulandığı “damat koğuşu” konseptini, on yıl önce dinledikleri bir hikâyeden aldıklarını söyledi.

Filmin oyuncularından Barış Atay “Ne yazık ki güncel bir konu anlatıyoruz. Adalet ve hukuk beraber işlemediğinde böyle ağır, aksak bir sistem ortaya çıkıyor. İçimizde yaşattığımız ikiyüzlülüğü perdeye yansıtmak için iyi bir yol." ifadesini kullandı.

Montaj sürecinde senarist Mehmet Kala ile hiçbir karaktere empati ya da sempati duymamak üzere anlaştıklarını söyleyen Savaşkurt, seyircinin karakterle tek başına kalmasını istediklerini ifade etti.

Kala, çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda tamamlanan filmin sistemin bütün olarak insanları nasıl bir pozisyona soktuğunu anlattığını söyledi. İçerde yaşanan linç kültürünün dışarıdaki hayatın bir devamı olduğunu söyleyen Savaşkurt, “Ataerkil toplumlar, kadına karşı duruşundan ve linç kültüründen vazgeçmeli” dedi.