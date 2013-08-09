Linç girişiminde bulundukları iddia edilen 3 polise 15 yıl ceza istendi

İstiklâl Caddesinde ve Taksim Polis Merkezi'nde üç gencin, sivil polislerce dövülmesi ve birinin beyin kanaması geçirmesi iddiası ile ilgili 13 ay sonra dava açıldı.

'Kafasını yere vurup kendi kendine zarar verdi' şeklinde tutanak tutarak 3 mağdur gence dava açılmasını sağladıkları ileri sürülen polis memurlarının suçlu olduğu belirlendi. Üç polisin 'kasten yaralama' suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendiği ifade edildi.



Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Şırnaklı Mervan Kurt, Ahmet Usal ve Ahmet Şalcı geçen yıl 6 Haziran’da İstiklal Caddesi’nde alkol aldı. Gece saat 02.00 sularında caddede yürürlerken Ahmet Şalcı ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ‘Güven Timleri’ müdahale etti. Ahmet Usal’a göre on kadar sivil polis tarafından dövüldüler. Taksim İlk Yardım’a götürülen Şalcı’nın beyin kanaması geçirdiği saptandı.

Dayak, Adli Tıp raporunda

Şalcı’nın yüzü ve vücudunun çeşitli noktalarında darp izleri belirlendi. İstanbul Adli Tıp Şubesi’nin 8 Haziran tarihli raporunda da Usal’ın omuzlarında, sol dirseğinde, sağ elinde, sağ yanağında ve alnında yaygın kızarıklık, şişlik ve sıyrıklar saptandı. Kurt’un da sol göz altında morluk ve çenede ağrı tespit edildi. Bu arada polisler Murat Turan, Levent Karadeniz, Burak Mugul ve Erdem Ata ise olaydan sonra hazırladıkları tutanakta, üç gencin kendilerine yumruklarla saldırdıklarını iddia ederek, şunları yazdı:



“Ahmet Usal, polis Burak Mugul’a saldırıp ‘Polisseniz polissiniz, s... ananınızı sizin’ dedikten sonra kolunu bükerek boğazını sıkmaya ve yumruk atmaya başlamış. Aşırı derecede saldırmaları üzerine kademeli şekilde zor kullanılarak büromuza intikal ettirilmek istendiği sırada direnmişler. Murat Şalcı kafasını yere vurmaya, kendisine zarar vermeye başlamış...”

Tutanak üzerine üç gence ‘hakaret ve kasten yaralama’ suçlarından hemen dava açılırken; polisin tekme attığı ana ait MOBESE kamerası kaydı bulunduğu halde polisler hakkındaki soruşturma 13 ay sürdü. Nihayet dört polis hakkında Şalcı’yı ‘vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan altışar, iki arkadaşına karşı da ‘kasten yaralama’ suçunu iki kez işlemekten dokuzar olmak üzere, toplam 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, ‘Polislerin görevleri gereği kavgaya müdahale ettikleri, şüphelilerin direndiği, polisin direnci kırmak için zor kullandığı, zor kullanma sırasında orantısız güç kullandığı’ savunuldu.