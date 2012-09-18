Linç edilmek istenen kadın konuştu

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde PKK’li teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 8 polisten Ümit Yıldırım’ın cenazesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı protesto ettiği için şehit yakınlarının saldırısına uğrayarak baygınlık geçiren Nurten Yetimoğlu, açıklamalarda bulundu.

Asker kızı olduğunu söyleyen Nurten Yetimoğlu, “Şehidimizi gidip uğurlamak istedim. Annesi ‘Yavrum artık beni kim arayacak?’ deyince kendimi kaybettim, koptum. Sonra ne olduğunu anlamadım. Bir kadın vurdu. Çekmeler, tekmeler, çığlıklar” dedi.

“Tepkimi dile getirmek istedim” ifadesini kullanan Yetimoğlu, kendisi gözaltına alan polislerden birinin “Niye geldiniz buraya? Neden buradasınız? Bayrakla neden geldiniz? Buraya bayrakla gelmekteki amacınız neydi?” gibi sorular yönelttiğini sözlerine ekledi.