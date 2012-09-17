Şehit cenazesinde hükümete isyan eden kadına linç girişimi!

Erzurum karayolunda PKK'lılarca düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan polislerden Ümit Yıldırım’ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon’a getirildi. Elinde Türk bayrağı ve yakasında şehit polisin fotoğrafını taşıyan bir kadın Habur'da yaşananlara isyan edip, hükümet aleyhine "Siz aldınız, dağdan indirdiniz bunları" deyince aile fertleri taraftan linç edilmek istendi.

Trabzon Havalimanı’ndaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Vali Recep Kızılcık, AK Parti Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu ve Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu katıldı.

Şehidin amcasının oğlu Metin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ailenin büyüğü olarak sadece kendisinin kaldığını belirterek, ”Vatanımız, milletimiz sağolsun. Bizleri arayarak yanımıza gelen, candan başsağlığı dileyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Şehit cenazesinde linç girşimi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarınca uçaktan alınan şehit Yıldırım’ın cenazesi, Trabzon Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşındı. Şehidin annesi Zinnet Yıldırım, oğlunun tabutuna sarılarak, ”Bundan sonra senden artık telefon gelmeyecek” dedi.

Cenazenin taşınması sırasında elinde Türk bayrağı olan bir kadın, hükümet aleyhine slogan attı. Kadına tepki gösteren şehit yakınları, bu kişinin aileden olmadığını belirtti. Şehit yakınlarının darp etmeye çalıştığı kadın, bayıldı. Güvenlik güçleri, bunun üzerine önce kadını çember altına aldı, ardından havaalanındaki bir odaya götürdü.

'Dağdan siz indirdiniz'

Türk bayrağı taşıyan, yakasında da şehit polisin fotoğrafı bulunan 50 yaşlarındaki kadın, "Siz aldınız, dağdan indirdiniz bunları. Otobüsle getirdiniz, karşıladınız" diye bağırdı, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine şehitin amcasının oğlu Metin Yıldırım, kadına müdahale ederek uzaklaştırmak istedi. Şehit yakınlarının da tepki gösterip tokatladığı kadın, uzaklaştırılmak istendi. Bu sırada düşen ve baygınlık geçiren kadın, polisler tarafından aprondan götürüldü.

Bu arada şehit yakınları, ”şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde slogan attı. Şehit polis Yıldırım’ın cenazesi, konvoyla toprağa verileceği Araklı ilçesine götürüldü.