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'Lina' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yaptığı yol konrollerinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi

11 Aralık 2018 14:35

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde polisin yaptığı yol konrollerinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpeği \'Lina\' ile yapılan aramada, 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçenin Ortayazı Mahallesi\'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik arama köpeği \'Lina\' ile arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilglii E.Ç, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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