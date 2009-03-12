Limonatanın fazlası kadın sağlığına zarar

Aşırı limonata tüketimi kadının böbreklerine iyi gelmiyor. Loyola Üniversitesi’nde gerçekleştirilen son bir araştırmaya göre günde 600 ml limonata içen kadınlarda böbrek hastalıkları riski ikiye katlanıyor. Bu etki erkeklerde görülmemekte, diyor uzmanlar PloS ONE dergisinde.



Cumhuriyet Bilim Teknik’te yayımlanan habere göre; çok fazla limonata içen kadınların idrar örneklerinde yoğun miktarda albümin saptanmış. Bu protein normalde böbrekler tarafından süzüldüğü için yüksek albümin değeri böbrek sorunlarına işaret etmekte. Amerikalıların yüzde on birinde yüksek albümin değeri görülmekte. Ancak 9 bin 400 kişinin incelenmesi sonucunda yüzde 17’lik bir değer elde edilmiş.



Araştırmayı yöneten David Shoham’ın tahminine göre böbrek sorununa limonatanın içindeki yüksek şeker oranı neden oluyor. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir araştırmada da çok fazla limonata içenlerin idrar örneklerinde cıva kalıntılarına rastlanmıştı. Cıvanın da böbrek rahatsızlıklarına neden olabileceği sanılmakta.

