T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Limonatanın fazlası kadın sağlığına zarar

Aşırı limonata tüketimi, kadınlarda böbrek sorunlarına yol açıyor.

12 Mart 2009 02:00

Aşırı limonata tüketimi kadının böbreklerine iyi gelmiyor. Loyola Üniversitesi’nde gerçekleştirilen son bir araştırmaya göre günde 600 ml limonata içen kadınlarda böbrek hastalıkları riski ikiye katlanıyor. Bu etki erkeklerde görülmemekte, diyor uzmanlar PloS ONE dergisinde.

Cumhuriyet Bilim Teknik’te yayımlanan habere göre; çok fazla limonata içen kadınların idrar örneklerinde yoğun miktarda albümin saptanmış. Bu protein normalde böbrekler tarafından süzüldüğü için yüksek albümin değeri böbrek sorunlarına işaret etmekte. Amerikalıların yüzde on birinde yüksek albümin değeri görülmekte. Ancak 9 bin 400 kişinin incelenmesi sonucunda yüzde 17’lik bir değer elde edilmiş.

Araştırmayı yöneten David Shoham’ın tahminine göre böbrek sorununa limonatanın içindeki yüksek şeker oranı neden oluyor. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir araştırmada da çok fazla limonata içenlerin idrar örneklerinde cıva kalıntılarına rastlanmıştı. Cıvanın da böbrek rahatsızlıklarına neden olabileceği sanılmakta.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24