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BBC Türkçe

Limonata standı açtığı için 150 sterlin ceza kesilen 5 yaşındaki kıza onlarca iş teklifi geldi

Londra'da kaldırıma kurduğu stantta 50 peniye limonata sattığı için 5 yaşındaki kıze 150 sterlin ceza kesildi. Kızın babası profesör Spicer kızının ceza kesilirken ağladığını anlattı. Belediye cezayı iptal ederken kıza stant açması için çok sayıda yerden

29 Nisan 2018 20:30

Londra'da kaldırıma kurduğu stantta 50 peniye limonata sattığı için 150 sterlin ceza kesilen 5 yaşındaki kıza onlarca iş teklifi geldi.

İşletme profesörü Andre Spicer, kızının Londra'nın doğusunda geçen hafta düzenlenen Lovebox Festival'in dışında stant açmasına izin vermişti.

Fakat belediye yetkilileri 5 yaşındaki kıza gerekli izinleri olmadığı için 150 sterlin ceza kesti.

Andre Spicer, ceza kesilirken zabıtanın neden ceza kestiklerine dair uzun bir metin okuduğunu ve kızının o anda ağlamaya başladığını anlattı:

"Kızım bana sarıldı ve 'Baba, baba, ben çok kötü bir şey yaptım' diye ağlamaya başladı. Bunun üzerine eşyalarımızı topladık ve eve döndük."

Olayın duyulmasının ardından Tower Hamlets Belediyesi özür diledi ve cezayı iptal etti. Belediye, "Kanunları uygulayanların sağduyuyla hareket etmesini isteriz. Bu sefer bunun böyle olmadığını görüyoruz" dedi.

Andre Spicer ve kızı, çok sayıda festivalden ve Southwark'taki Borough Market'ten stant açmaları için teklif aldı.

Spicer, Twitter hesabından "Dünyanın dört bir yanından nazik insanların destek mesajları bizi çok mutlu etti" mesajını paylaştı:

"Onlarca festival, Pazar ve işyeri bize limonata standı açmamızı teklif etti. Umarım bu teklifleri limonata standı açmak isteyen diğer kişilere de yollarlar."

Londra'nın önemli turistik merkezlerinden olan ve çeşitli yemeklerin satıldığı Borough Market ise Twitter hesabından "Kızınız Borough Market'te limonata satmak ister mi? Bunun gerçekleşmesin isteriz" paylaşımında bulundu.

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