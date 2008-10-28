Limon ye, hızla zayıfla

Limonun bilinmeyen özelliklerinden biri de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Limon enerjinizi artırırken vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlar. Eğer hızlı ve sağlıklı kilo vermek istiyorsanız, Seda dergisinde yer alan 7 günlük diyet planına uyun ve aradaki farkı kendiniz görün!
Vücut tipinize göre kilo verin
Kilolar takıntınız olmasın
Pazar detoksu
Diyete başlayacaksanız ilk olarak vücudunuzdaki zararlı maddelerden kurtulmalısınız. Böylece sindirim sisteminiz düzgün şekilde çalışmaya başlar. Fakat bunun anlamı daha çabuk çalışacak değildir. Detoks planında önemli olan gün boyunca doğal yiyecekler tüketmektir. Özellikle su içmek toksinleri atmanızda size yardımcı olacaktır.
Bunun için oda sıcaklığındaki limonatayı gün boyu içebilirsiniz. Limonata dışında gün boyu bitki çayı ya da evde yaptığınız sebze çorbasını da içebilirsiniz. Detoks gününden sonra kendinizi daha enerji dolu hissedecek ve 500 gram ile 1 kilo arasında kilo verebileceksiniz. PAZAR
Pazar günü amacınız vücudunuzu arındırmak olmalıdır. Bu nedenle yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Diyetin ilk günü olduğu için enerjinizi de yüksek tutmanız gerekir. Bugünü kolay atlatırsanız diğer günler daha rahat edersiniz. Limonata tarifi
300 ml suya 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin. (içine şeker yerine tatlandırıcı atabilirsiniz) Sabah (uyanınca)
• 1 bardak limonata Kahvaltı (kalktıktan yarım saat sonra)
• Meyve salatası (tercihen içinde bulunduğunuz mevsimin meyvelerinden oluşan) Kuşluk
• Bir bardak limonata
• Bir adet muz Öğlen
• Limonlu, sirkeli ve saf zeytinyağlı salata İkindi
• 1 bardak limonata
• 1 adet salatalık ya da bir avuç kuru meyve
• 1 kâse yoğurt Akşam
• Limon suyuyla ızgara yapılmış balık
• Haşlanmış sebze
• Bol yeşillik Yatağa girmeden önce (1 saat önce)
• 1 bardak ılık su
• 1 bardak limonata PAZARTESİ
Pazartesinin amacı sabah yataktan kalktığınız andan itibaren içebildiğiniz kadar limonata içmektir. Çünkü su gibi limon da sindirim sisteminizi çalıştırır. Sabah yataktan kalktığınızda sıcak suyun içine sıkılmış bir adet limonu içebilirsiniz. Gün boyu 6-8 bardak su içmeyi de ihmal etmemelisiniz. Sabah (uyanınca)
• İçine limon sıkılmış ılık su Kahvaltı
• Bir kâse meyve salatası, yoğurt ve 2 yemek kaşığı tahıl gevreği
• 300 ml soya ya da organik süt Kuşluk
• 8 adet badem
• Bir bardak taze meyve suyu Öğlen
• Evde yapılmış sebze çorbası
• Kepek ekmeğiyle yapılmış peynirli sandviç İkindi
• 2 adet yulaflı bisküvi
• Biraz domates Akşam
• Izgara balık ya da tavuk üzerine limon suyu
• Yeşil yapraklılarla yapılmış salata
• İçine limon sıkılmış ılık su SALI
Salı günü yağ yakmak için C vitamininin yardımına başvuracağınız gündür. Çünkü
C vitamini yağ yakmak ve kilo vermek için önemli bir vitamindir. Bu diyette limon suyunun yanında sebze ve meyveye de ağırlık vermeniz gerekecektir. Sabah (uyanınca)
• İçine limon sıkılmış ılık su Kahvaltı
• 1 adet haşlanmış yumurta
• 2 dilim kepek ekmeği, çok az tereyağı ve 1 adet ızgara domates
• 1 adet elma
• 300 ml soya ya da organik süt Kuşluk
• 2 adet taze ya da kuru kayısı
• Limon ve elma suyunun karışımı Öğlen
• 3 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimeği, domates ve yeşil biberle karıştırıp üzerine bir adet limon sıkın.
• Büyük bir tabak yeşil salata
• 1 adet kivi İkindi
• 1 adet yulaflı bisküvi Akşam
• Haşlanmış domates, ıspanak ya da patates
• Izgara yapılmış muz üzerine 2 yemek kaşığı çikolata sosu ÇARŞAMBA
Çarşamba gününün amacı kan şekeri seviyesini düzenlemektir. Çünkü kan şekeri seviyesi kilo vermede önemlidir. Eğer kan şekeriniz yüksekse daha fazla yemek yemek ister ve yedikleriniz daha kolay yağ haline dönüşür. Sabah (uyanınca)
• İçine limon sıkılmış ılık su Kahvaltı
• Sütle hazırlanmış yulaf ezmesi
• 1 adet meyve Kuşluk
• İçine limon suyu sıkılmış meyve salatası
• 3-4 adet ceviz Öğlen
• Haşlanmış bulgur ile yapılmış bir salata
• Yoğurt İkindi
• Üzüm
• 1 bardak süt Akşam
• Fırında pişmiş somon üzerine limon suyu
• 1 top çikolatalı light dondurma üzerine fındık PERŞEMBE
Perşembe günü diyetinde daha az şeker yemeye özen göstermelisiniz. Çünkü şeker ensülin salgılanmasına neden olur ve çikolata, bisküvi gibi yiyecekleri yeme isteğinizi artırır. Sabah (uyanınca)
• İçine limon sıkılmış ılık su Kahvaltı
• Muzlu milkshake (2 adet muz, 200 gr. yoğurt, 300 ml light süt)
• 2 dilim kepek ekmeği üzerine ince bir tabaka tereyağı Kuşluk
• Kuru meyve Öğlen
• Büyük bir kâse salata
• Elma İkindi
• Limonata
• 2 adet diyet bisküvi Akşam
• Karabiberle pişirilmiş sebze yemeği.
• Fırında pişirilmiş elma
• Karabiberle pişirilmiş sebze yemeği. CUMA
Cuma günü çok fazla yağlı yiyecek yememeye dikkat etme gününüzdür. Çünkü yağlar kaloriye neden olur. Kalori alımını keserseniz kilo verirsiniz. Sabah (uyanınca)
• İçine limon sıkılmış ılık su Kahvaltı
• Katı yumurta
• Domates ve bir dilim ekmek Kuşluk
• Bir avuç fındık
• 300 ml süt Öğlen
• Bir dilim kepek ekmeği üzerine salatalık ve peynirli tost
• Bir kâse yoğurt İkindi
• Kuru meyve Akşam
• Limon suyuyla pişirilmiş balık
• Meyve CUMARTESİ
Cumartesi günü doğal yiyeceklere ağırlık vermelisiniz. Böylece kalori bakımından daha düşük yiyecekleri tüketmiş olursunuz. Sabah (uyanınca)
• İçine limon sıkılmış ılık su Kahvaltı
• Bir kâse meyve salatası
• 2 yemek kaşığı yoğurtlu yulaf ezmesi
• 300 ml süt Kuşluk
• Bir avuç fındık Öğlen
• Limon suyu, zeytinyağı ve sirkeyle yapılmış bir salata
• 1 adet elma İkindi
• Kepek ekmeğiyle yapılmış
• Beyaz peynirli tost Akşam
• 2 yumurtayla yapılmış mantarlı, peynirli ve istediğiniz sebzeleri ekleyeceğiniz omlet.