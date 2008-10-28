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Sağlık

Limon ye, hızla zayıfla

Enerjinizi artırırken, toksinlerin de atılmasını sağlayan limon, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için sihirli bir güce sahip.

28 Ekim 2008 02:00

Limonun bilinmeyen özelliklerinden biri de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Limon enerjinizi artırırken vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlar. Eğer hızlı ve sağlıklı kilo vermek istiyorsanız, Seda dergisinde yer alan 7 günlük diyet planına uyun ve aradaki farkı kendiniz görün!

Vücut tipinize göre kilo verin


Kilolar takıntınız olmasın

Pazar detoksu

Diyete başlayacaksanız ilk olarak vücudunuzdaki zararlı maddelerden kurtulmalısınız. Böylece sindirim sisteminiz düzgün şekilde çalışmaya başlar. Fakat bunun anlamı daha çabuk çalışacak değildir. Detoks planında önemli olan gün boyunca doğal yiyecekler tüketmektir. Özellikle su içmek toksinleri atmanızda size yardımcı olacaktır.

Bunun için oda sıcaklığındaki limonatayı gün boyu içebilirsiniz. Limonata dışında gün boyu bitki çayı ya da evde yaptığınız sebze çorbasını da içebilirsiniz. Detoks gününden sonra kendinizi daha enerji dolu hissedecek ve 500 gram ile 1 kilo arasında kilo verebileceksiniz.

PAZAR

Pazar günü amacınız vücudunuzu arındırmak olmalıdır. Bu nedenle yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Diyetin ilk günü olduğu için enerjinizi de yüksek tutmanız gerekir. Bugünü kolay atlatırsanız diğer günler daha rahat edersiniz.

Limonata tarifi

300 ml suya 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin. (içine şeker yerine tatlandırıcı atabilirsiniz)

Sabah (uyanınca)

• 1 bardak limonata

Kahvaltı (kalktıktan yarım saat sonra)

• Meyve salatası (tercihen içinde bulunduğunuz mevsimin meyvelerinden oluşan)

Kuşluk

• Bir bardak limonata

• Bir adet muz

Öğlen

• Limonlu, sirkeli ve saf zeytinyağlı salata

İkindi

• 1 bardak limonata
• 1 adet salatalık ya da bir avuç kuru meyve
• 1 kâse yoğurt

Akşam

• Limon suyuyla ızgara yapılmış balık
• Haşlanmış sebze
• Bol yeşillik

Yatağa girmeden önce (1 saat önce)

• 1 bardak ılık su
• 1 bardak limonata

PAZARTESİ

Pazartesinin amacı sabah yataktan kalktığınız andan itibaren içebildiğiniz kadar limonata içmektir. Çünkü su gibi limon da sindirim sisteminizi çalıştırır. Sabah yataktan kalktığınızda sıcak suyun içine sıkılmış bir adet limonu içebilirsiniz. Gün boyu 6-8 bardak su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Sabah (uyanınca)

• İçine limon sıkılmış ılık su

Kahvaltı

• Bir kâse meyve salatası, yoğurt ve 2 yemek kaşığı tahıl gevreği
• 300 ml soya ya da organik süt

Kuşluk

• 8 adet badem
• Bir bardak taze meyve suyu

Öğlen

• Evde yapılmış sebze çorbası
• Kepek ekmeğiyle yapılmış peynirli sandviç

İkindi

• 2 adet yulaflı bisküvi
• Biraz domates

Akşam

• Izgara balık ya da tavuk üzerine limon suyu
• Yeşil yapraklılarla yapılmış salata
• İçine limon sıkılmış ılık su

SALI

Salı günü yağ yakmak için C vitamininin yardımına başvuracağınız gündür. Çünkü
C vitamini yağ yakmak ve kilo vermek için önemli bir vitamindir. Bu diyette limon suyunun yanında sebze ve meyveye de ağırlık vermeniz gerekecektir.

Sabah (uyanınca)

• İçine limon sıkılmış ılık su

Kahvaltı

• 1 adet haşlanmış yumurta
• 2 dilim kepek ekmeği, çok az tereyağı ve 1 adet ızgara domates
• 1 adet elma
• 300 ml soya ya da organik süt

Kuşluk

• 2 adet taze ya da kuru kayısı
• Limon ve elma suyunun karışımı

Öğlen

• 3 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimeği, domates ve yeşil biberle karıştırıp üzerine bir adet limon sıkın.
• Büyük bir tabak yeşil salata
• 1 adet kivi

İkindi

• 1 adet yulaflı bisküvi

Akşam

• Haşlanmış domates, ıspanak ya da patates
• Izgara yapılmış muz üzerine 2 yemek kaşığı çikolata sosu

ÇARŞAMBA

Çarşamba gününün amacı kan şekeri seviyesini düzenlemektir. Çünkü kan şekeri seviyesi kilo vermede önemlidir. Eğer kan şekeriniz yüksekse daha fazla yemek yemek ister ve yedikleriniz daha kolay yağ haline dönüşür.

Sabah (uyanınca)

• İçine limon sıkılmış ılık su

Kahvaltı

• Sütle hazırlanmış yulaf ezmesi
• 1 adet meyve

Kuşluk

• İçine limon suyu sıkılmış meyve salatası
• 3-4 adet ceviz

Öğlen

• Haşlanmış bulgur ile yapılmış bir salata
• Yoğurt

İkindi

• Üzüm
• 1 bardak süt

Akşam

• Fırında pişmiş somon üzerine limon suyu
• 1 top çikolatalı light dondurma üzerine fındık

PERŞEMBE

Perşembe günü diyetinde daha az şeker yemeye özen göstermelisiniz. Çünkü şeker ensülin salgılanmasına neden olur ve çikolata, bisküvi gibi yiyecekleri yeme isteğinizi artırır.

Sabah (uyanınca)

• İçine limon sıkılmış ılık su

Kahvaltı

• Muzlu milkshake (2 adet muz, 200 gr. yoğurt, 300 ml light süt)
• 2 dilim kepek ekmeği üzerine ince bir tabaka tereyağı

Kuşluk

• Kuru meyve

Öğlen

• Büyük bir kâse salata
• Elma

İkindi

• Limonata
• 2 adet diyet bisküvi

Akşam

• Karabiberle pişirilmiş sebze yemeği.
• Fırında pişirilmiş elma
• Karabiberle pişirilmiş sebze yemeği.

CUMA

Cuma günü çok fazla yağlı yiyecek yememeye dikkat etme gününüzdür. Çünkü yağlar kaloriye neden olur. Kalori alımını keserseniz kilo verirsiniz.

Sabah (uyanınca)

• İçine limon sıkılmış ılık su

Kahvaltı

• Katı yumurta
• Domates ve bir dilim ekmek

Kuşluk

• Bir avuç fındık
• 300 ml süt

Öğlen

• Bir dilim kepek ekmeği üzerine salatalık ve peynirli tost
• Bir kâse yoğurt

İkindi

• Kuru meyve

Akşam

• Limon suyuyla pişirilmiş balık
• Meyve

CUMARTESİ

Cumartesi günü doğal yiyeceklere ağırlık vermelisiniz. Böylece kalori bakımından daha düşük yiyecekleri tüketmiş olursunuz.

Sabah (uyanınca)

• İçine limon sıkılmış ılık su

Kahvaltı

• Bir kâse meyve salatası
• 2 yemek kaşığı yoğurtlu yulaf ezmesi
• 300 ml süt

Kuşluk

• Bir avuç fındık

Öğlen

• Limon suyu, zeytinyağı ve sirkeyle yapılmış bir salata
• 1 adet elma

İkindi

• Kepek ekmeğiyle yapılmış
• Beyaz peynirli tost

Akşam

• 2 yumurtayla yapılmış mantarlı, peynirli ve istediğiniz sebzeleri ekleyeceğiniz omlet.



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