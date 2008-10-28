Limon ye, hızla zayıfla

Diyete başlayacaksanız ilk olarak vücudunuzdaki zararlı maddelerden kurtulmalısınız. Böylece sindirim sisteminiz düzgün şekilde çalışmaya başlar. Fakat bunun anlamı daha çabuk çalışacak değildir. Detoks planında önemli olan gün boyunca doğal yiyecekler tüketmektir. Özellikle su içmek toksinleri atmanızda size yardımcı olacaktır.Bunun için oda sıcaklığındaki limonatayı gün boyu içebilirsiniz. Limonata dışında gün boyu bitki çayı ya da evde yaptığınız sebze çorbasını da içebilirsiniz. Detoks gününden sonra kendinizi daha enerji dolu hissedecek ve 500 gram ile 1 kilo arasında kilo verebileceksiniz.Pazar günü amacınız vücudunuzu arındırmak olmalıdır. Bu nedenle yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Diyetin ilk günü olduğu için enerjinizi de yüksek tutmanız gerekir. Bugünü kolay atlatırsanız diğer günler daha rahat edersiniz.300 ml suya 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin. (içine şeker yerine tatlandırıcı atabilirsiniz)• 1 bardak limonata• Meyve salatası (tercihen içinde bulunduğunuz mevsimin meyvelerinden oluşan)• Bir bardak limonata• Bir adet muz• Limonlu, sirkeli ve saf zeytinyağlı salata• 1 bardak limonata• 1 adet salatalık ya da bir avuç kuru meyve• 1 kâse yoğurt• Limon suyuyla ızgara yapılmış balık• Haşlanmış sebze• Bol yeşillik• 1 bardak ılık su• 1 bardak limonataPazartesinin amacı sabah yataktan kalktığınız andan itibaren içebildiğiniz kadar limonata içmektir. Çünkü su gibi limon da sindirim sisteminizi çalıştırır. Sabah yataktan kalktığınızda sıcak suyun içine sıkılmış bir adet limonu içebilirsiniz. Gün boyu 6-8 bardak su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.• İçine limon sıkılmış ılık su• Bir kâse meyve salatası, yoğurt ve 2 yemek kaşığı tahıl gevreği• 300 ml soya ya da organik süt• 8 adet badem• Bir bardak taze meyve suyu• Evde yapılmış sebze çorbası• Kepek ekmeğiyle yapılmış peynirli sandviç• 2 adet yulaflı bisküvi• Biraz domates• Izgara balık ya da tavuk üzerine limon suyu• Yeşil yapraklılarla yapılmış salata• İçine limon sıkılmış ılık suSalı günü yağ yakmak için C vitamininin yardımına başvuracağınız gündür. ÇünküC vitamini yağ yakmak ve kilo vermek için önemli bir vitamindir. Bu diyette limon suyunun yanında sebze ve meyveye de ağırlık vermeniz gerekecektir.• İçine limon sıkılmış ılık su• 1 adet haşlanmış yumurta• 2 dilim kepek ekmeği, çok az tereyağı ve 1 adet ızgara domates• 1 adet elma• 300 ml soya ya da organik süt• 2 adet taze ya da kuru kayısı• Limon ve elma suyunun karışımı• 3 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimeği, domates ve yeşil biberle karıştırıp üzerine bir adet limon sıkın.• Büyük bir tabak yeşil salata• 1 adet kivi• 1 adet yulaflı bisküvi• Haşlanmış domates, ıspanak ya da patates• Izgara yapılmış muz üzerine 2 yemek kaşığı çikolata sosuÇarşamba gününün amacı kan şekeri seviyesini düzenlemektir. Çünkü kan şekeri seviyesi kilo vermede önemlidir. Eğer kan şekeriniz yüksekse daha fazla yemek yemek ister ve yedikleriniz daha kolay yağ haline dönüşür.• İçine limon sıkılmış ılık su• Sütle hazırlanmış yulaf ezmesi• 1 adet meyve• İçine limon suyu sıkılmış meyve salatası• 3-4 adet ceviz• Haşlanmış bulgur ile yapılmış bir salata• Yoğurt• Üzüm• 1 bardak süt• Fırında pişmiş somon üzerine limon suyu• 1 top çikolatalı light dondurma üzerine fındıkPerşembe günü diyetinde daha az şeker yemeye özen göstermelisiniz. Çünkü şeker ensülin salgılanmasına neden olur ve çikolata, bisküvi gibi yiyecekleri yeme isteğinizi artırır.• İçine limon sıkılmış ılık su• Muzlu milkshake (2 adet muz, 200 gr. yoğurt, 300 ml light süt)• 2 dilim kepek ekmeği üzerine ince bir tabaka tereyağı• Kuru meyve• Büyük bir kâse salata• Elma• Limonata• 2 adet diyet bisküvi• Karabiberle pişirilmiş sebze yemeği.• Fırında pişirilmiş elma• Karabiberle pişirilmiş sebze yemeği.Cuma günü çok fazla yağlı yiyecek yememeye dikkat etme gününüzdür. Çünkü yağlar kaloriye neden olur. Kalori alımını keserseniz kilo verirsiniz.• İçine limon sıkılmış ılık su• Katı yumurta• Domates ve bir dilim ekmek• Bir avuç fındık• 300 ml süt• Bir dilim kepek ekmeği üzerine salatalık ve peynirli tost• Bir kâse yoğurt• Kuru meyve• Limon suyuyla pişirilmiş balık• MeyveCumartesi günü doğal yiyeceklere ağırlık vermelisiniz. Böylece kalori bakımından daha düşük yiyecekleri tüketmiş olursunuz.• İçine limon sıkılmış ılık su• Bir kâse meyve salatası• 2 yemek kaşığı yoğurtlu yulaf ezmesi• 300 ml süt• Bir avuç fındık• Limon suyu, zeytinyağı ve sirkeyle yapılmış bir salata• 1 adet elma• Kepek ekmeğiyle yapılmış• Beyaz peynirli tost• 2 yumurtayla yapılmış mantarlı, peynirli ve istediğiniz sebzeleri ekleyeceğiniz omlet.