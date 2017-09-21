T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Limon ve narda rekolte düştü

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da limon ile nar hasadına başlayan üreticiler rekoltenin geçen yıla oranla düştüğünü söyledi

21 Eylül 2017 15:24

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'da limon ile nar hasadına başlayan üreticiler rekoltenin geçen yıla oranla düştüğünü söyledi.
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde limon ve nar hasadı başladı. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman\'da yaklaşık 80 bin ton nar üretildiğini söyledi. Narda özellikle olumsuz hava şartları nedeniyle geçen yıla oranla rekoltenin yaklaşık yüzde 30 seviyesinde azaldığını söyleyen Çöllü, limonda ise üretimin 55 bin tondan 20 bin tona düştüğünü kaydetti. Bu yıl limonun 1.40 TL ile 1.80 TL arasında satıldığını dile getiren Başkan Salim Çöllü, Ortaca,Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinin limon üretiminin merkezi olduğunu belirterek, \"Bu sene geçen yıllara göre limonun rekolte durumu çok düşük. Bölgemizde geçen yıl 55-60 bin ton olan limon rekoltesi bu sene 15 ile 20 bin ton arasında değişiyor. Limon üretimi bu yıl hava şartlarında dolayı Mersin ve Adana tarafında da düştü. Fiyatlar ise normalin üzerinde. Geçen sene limon 40 kuruş ile 80 kuruş arasındaydı. Bu yıl da 1.40 TL ile 2 TL arasında satılıyor. Çiftçinin gelirinde geçen yıla göre değişiklik yok, kazanacağı para aynı\" dedi.
Limonların yeni toplanmaya başlandığını ve önümüzdeki dönemde gelirin artacağını anlatan Çöllü, \"Bu sene limonun tarladaki fiyatları 2 TL\'yi aşacak gibi görünüyor. Tabii ki tarlada 2 TL olunca markette ise 5 liranın altında limon yiyemeyiz. Bu en düşüğü olur belki de daha fazla olur\" diye konuştu.
Başkan Salim Çöllü, bölgede birkaç yerde erken gelişen nar bulunduğunu hatırlatarak, başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYAORTACA Muğla DHA MUĞLAOrtaca DalamanKöyceğizOrtaca Ziraat Odası Başkanı SalimOrtaca KöyceğizDalamanNardaBuTLBaşkan SalimOrtacaDalamanBölgemizdeLimonMersinAdanaFiyatlarGeçenLimonlarınTabiiRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24