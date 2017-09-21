Limon ve narda rekolte düştü

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'da limon ile nar hasadına başlayan üreticiler rekoltenin geçen yıla oranla düştüğünü söyledi.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde limon ve nar hasadı başladı. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman\'da yaklaşık 80 bin ton nar üretildiğini söyledi. Narda özellikle olumsuz hava şartları nedeniyle geçen yıla oranla rekoltenin yaklaşık yüzde 30 seviyesinde azaldığını söyleyen Çöllü, limonda ise üretimin 55 bin tondan 20 bin tona düştüğünü kaydetti. Bu yıl limonun 1.40 TL ile 1.80 TL arasında satıldığını dile getiren Başkan Salim Çöllü, Ortaca,Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinin limon üretiminin merkezi olduğunu belirterek, \"Bu sene geçen yıllara göre limonun rekolte durumu çok düşük. Bölgemizde geçen yıl 55-60 bin ton olan limon rekoltesi bu sene 15 ile 20 bin ton arasında değişiyor. Limon üretimi bu yıl hava şartlarında dolayı Mersin ve Adana tarafında da düştü. Fiyatlar ise normalin üzerinde. Geçen sene limon 40 kuruş ile 80 kuruş arasındaydı. Bu yıl da 1.40 TL ile 2 TL arasında satılıyor. Çiftçinin gelirinde geçen yıla göre değişiklik yok, kazanacağı para aynı\" dedi.

Limonların yeni toplanmaya başlandığını ve önümüzdeki dönemde gelirin artacağını anlatan Çöllü, \"Bu sene limonun tarladaki fiyatları 2 TL\'yi aşacak gibi görünüyor. Tabii ki tarlada 2 TL olunca markette ise 5 liranın altında limon yiyemeyiz. Bu en düşüğü olur belki de daha fazla olur\" diye konuştu.

Başkan Salim Çöllü, bölgede birkaç yerde erken gelişen nar bulunduğunu hatırlatarak, başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.



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