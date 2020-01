Limon üreticileri teşvik priminin açıklanmasını bekliyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE\'nin limon deposu olarak bilinen Mersin\'in Erdemli ilçesinde hasat devam ederken, üreticiler teşvik priminin bir an önce açıklanması talebinde bulundu.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, limon hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek, çalışmalar ve sorunları hakkında bilgi aldı. Başkanı Şahin, Mersin\'de ekim ayında başlayan limon hasadının devam ettiğini belirterek, \"Mart ayına kadar devam edecek limon hasadında, şu anda soğuk hava deposunda muhafaza edilecek olanlar sandıklara girmeye başladı. Bu yıl ülke genelinde limon rekoltesinde düşüklük yaşanırken, Mersin\'de rekolte gayet iyi durumda. Hava şartlarından etkilenmeyen limonlar bu yıl çok kaliteli ve yüksek verimli bir duruma sahip\" dedi.

\'TEŞVİKLERİN AÇIKLANMASI GEREKİYOR\'

Kentte limon paketleme tesislerinin büyük bir çoğunluğunun tam kapasite ile çalıştığını ifade eden Şahin, \"Bunun en büyük nedeni de çevre illerde yetişen limon rekoltelerinin düşük olmasıdır. Limon hasadına ilk başlandığında kilosu 2.4 TL\'den satılıyordu fakat şu anda dalında 1.8 TL\'ye kadar geriledi. Fiyatlarındaki belirsizliklerin giderilmesi ve üreticinin yüzünün gülmesi için daha önce açıklanması beklenen teşvik primlerinin bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. İhracat yapacak olan tüccarların daha rahat önünü görebilmesi için hükümetimizden limona verilecek olan teşvik priminin bir an önce açıklamasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'HEM İL HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI\'

Limonda üretimle birlikte tüketiminin de arttığını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

\"Artık insanlar limonu sadece salatasına sıkmıyor, sağlık ilacı gibi görüyor ve tüketiyor. Devletimizin en büyük gider kalemlerinden olan sağlık giderlerinin daha da azalması için limonun tüketilmesi de gerekiyor. Limon üretimi sağlık ve ekonomik açıdan çok büyük bir kalemdir. Limon hasadında çalışan çok fazla insanımız bulunmaktadır. Hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok büyük katkısı vardır.\"



