Limon kürüyle karaciğer temizliği

Uzmanlar, kışın yorulan karaciğerin yanı sıra böbrek ve bağırsaklar için limon suyu kürü öneriyor. Günde yarım limonla başlayıp 3 haftada 5 limona çıkarak hazırlanan şekersiz limonata, bağışıklığı da güçlendiriyor

Sabah''ın haberine göre, yaza girerken C vitamini deposu limon kürüyle karaciğeri temizlemek mümkün. Uzmanlara göre, kış aylarında yorulan karaciğeri temizlemek için en ideal zaman yaz başı... Bunun için de C vitamini deposu limon kürü öneriliyor. Limonla yapılan detoks bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Bir yandan da karaciğer, cilt, akciğer, böbrek, bağırsaklar temizleniyor... Günde yarım limonla başlanılan detoks kürü, iki günde bir yarım limon artırılarak üç hafta sonra beş limona ulaşıyor. Üç haftadan sonra yine her gün yarım limon azaltılarak 40'ıncı günün sonunda kür bitiriliyor. Hazırlanan bir bardak limonlu su soğuk, sıcak veya ılık olarak içilebiliyor. İçine şeker konulmuyor. Uzmanların limon kürüyle ilgili görüşleri şöyle:

Limon vücudun dostudur

Uzm. Dr. Ender Saraç: Limon sadece karaciğerin değil aslında bütün vücudun çok büyük bir dostudur. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla duyacağız. Sabahleyin güne limonlu ve biraz ballı ılık su ile başlamak vücudun toksinini atmaya, karaciğeri desteklemeye çok yararlı olur. Asla limon konsantrelerini değil, bizzat limonun kendisini tüketin. Eğer gastrit, ülser gibi ciddi mide asit sorunlarınız yoksa doğal C vitaminini deposu olan limonu mutlaka hayatınıza sokun. Limonun çok çok az şekerli, sağlıklı bir meyva olduğunu unutmayın. Tıpkı portakal gibi, en şifalı kısmı olan beyaz iç kabuklarını da (sarı değil) katarak ara ara meyve olarak yiyebilirsiniz.

Yaşlanmayı geciktirir

Prof. Dr. Ziya Mocan/ İç hastalıkları uzmanı: Limonda iki faydalı ana madde var. İlki sitrik asit, metabolizmayı hızlandırıp iştahı azaltır. İkincisi potasyum, magnezyum gibi eser elementler bakımından fazla olması sayesinde vücudun bu maddelerini destekler. En önemlisi de C vitamininin yüksek olmasıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, antioksidan etkisi vardır. Yaşlanmayı geciktirir. Ama düşük tansiyonu olan kişilerin dikkat etmeli. Limon suyu tansiyonu biraz daha düşürebilir.

Karaciğere iyi gelen bir besin

Uzm. Dr. Ayça Kaya/Metabolizma Hastalıkları Uzmanı: Enginar, devedikeni, lifli gıdalar gibi limon da karaciğere iyi gelen besinlerden biridir. Ancak herhangi bir besini ilaç gibi düşünmemek lazım. Bu kür tabii ki yapılabilir ancak sağlıklı bir hayat ve sağlıklı organlar için uzun vadede doğru beslenme alışkanlıklarını benimsemek lazım.