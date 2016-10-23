Limon kolonyasının babası hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk yerli limon kolonyasının formülünü üreterek Eyüp Sabri Tuncer markasının “Türkiye’nin koku duayeni” olarak tanınmasına vesile olan Sabahattin Tuncer 23 Ekim 2016’da, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Sabahattin Tuncer şirketin kurucusu Eyüp Sabri Tuncer’in oğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Tuncer de dahil olmak üzere iki çocuk babasıydı. Sabahattin Tuncer 23 Ekim Pazar günü Ankara Mamak Ortaköy Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ankara Mamak Ortaköy mezarlığına defnedilecek.

Babasının ısrarıyla...

Tuncer, Anadolu Ajansı'na 2007'de verdiği bir röportajda, babası Eyüp Sabri Tuncer'in ısrarıyla 1960'lı yıllarda işin başına geçtiğini anlatmıştı.

Kolonyanın nasıl yapıldığını inceleyen, üniversite öğretim üyeleriyle görüşüp, laboratuvarlarda çalışan ve formüller bulan Sabahattin Tuncer, kolonya esansını kendi üretmeye başladı.

Kolonya devinin ikinci kuşağının temsilcisi Sabahattin Tuncer, Türkiye'nin ilk esans formülünü yapan kişisi olarak tanınıyordu ve narenciye çiçeklerinin kokusunu ilk çıkaran kişi olma unvanına da sahipti.

Sabahattin Tuncer kimdir?

29 Ekim 1923’te Bursa İnegöl’de dünyaya gelen Sabahattin Tuncer liseyi bitirdikten sonra üç yıl Ziraat Fakültesi’nde çalıştı. Daha sonra babası Eyüp Sabri Tuncer’in isteği üzerine işlerin başına geçerek kolonya ve esans üretimi üzerine araştırmalar yaptı. Avrupa’daki saygın üreticilerle temasa geçerek getirttiği esansla kendi limon kolonyasını üretti. 1967’de ise tamamen yerli içeriklerle kendi limon kolonyası formülünü geliştirdi ve Ankara Ulus’ta bir kolonya imalathanesi kurdu. Sabahattin Tuncer sayesinde kısa sürede “Ankara’nın kolonyacısı” olarak nam salan Eyüp Sabri Tuncer, 1980’lerde Türkiye’nin her yerinde satılan, kolonya deyince ilk akla gelenlerden biri olan bir markaya dönüştü. Sabahattin Tuncer ile 1920’lerdeki küçük dükkândan bu yıllara sadece bir aile mirası değil aynı zamanda bir ticaret ahlakı da yaşatıldı.