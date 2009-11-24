Limon kolanyası işinden etti

T24- Kanal 24 mederatör Bahar Feyzan'ın iş akdini fesh ettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada Feyzan'ın bir röportajında 'Beni en çok limon kolanyası kullanan konuklar zorlar' ifadesi gerekçe gösterildi.

Milliyet Televizyon ekine verdiği röportajda canlı yayında kendisini en çok kolonya kokulu konukların zorladığını söyleyen Moderatör Bahar Feyzan'ın işine son verildi. 24'ten yapılan açıklamada iş akdinin sonlandırılmasına gerekçe olarak Feyzan'ın kullandığı 'kolonyalı konuk' ifadesi gösterildi.

24 televizyonundan '24 Kurumsal İletişim' adıyla gönderilen açıklama şöyle:

24 Televizyonu, Milliyet Televizyon ekine röportajda: “"Beni en çok limon kolonyası kullanan bazı konuklar zorlar. Dayanamıyorum, burnumun direği sızlıyor, konudan da kopuyorum, yayından da..." diyen Bahar Feyzan ile iş akdini feshetmiştir.

24 Televizyonu, kullanılan ifadenin hem kuruma hem de konuklara saygı sınırını aştığı için bu kararı almıştır."

Geçtiğimiz hafta sonu Milliyet Televizyon'a konuşan Bahar Feyzan, yayında gömlek ve ceket giyilmesini eleştirmişti.

Bahar Feyzan 'Canlı yayının zorlukları nelerdir?' sorusuna ise şu cevabı vermişti; "Beni en çok limon kolonyası kullanan bazı konuklar zorlar. Dayanamıyorum, burnumun direği sızlıyor, konudan da kopuyorum, yayından da..."