T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Limon kolanyası işinden etti

24 Kasım 2009 02:00

T24- Kanal 24 mederatör Bahar Feyzan'ın iş akdini fesh ettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada Feyzan'ın bir röportajında 'Beni en çok limon kolanyası kullanan konuklar zorlar' ifadesi gerekçe gösterildi.

Milliyet Televizyon ekine verdiği röportajda canlı yayında kendisini en çok kolonya kokulu konukların zorladığını söyleyen Moderatör Bahar Feyzan'ın işine son verildi. 24'ten yapılan açıklamada iş akdinin sonlandırılmasına gerekçe olarak Feyzan'ın kullandığı 'kolonyalı konuk' ifadesi gösterildi.

 24 televizyonundan '24 Kurumsal İletişim' adıyla gönderilen açıklama şöyle:

24 Televizyonu, Milliyet Televizyon ekine röportajda:  “"Beni en çok limon kolonyası kullanan bazı konuklar zorlar. Dayanamıyorum, burnumun direği sızlıyor, konudan da kopuyorum, yayından da..." diyen Bahar Feyzan ile iş akdini feshetmiştir.

24 Televizyonu, kullanılan ifadenin hem kuruma hem de konuklara saygı sınırını aştığı için bu kararı almıştır."

Geçtiğimiz hafta sonu Milliyet Televizyon'a konuşan Bahar Feyzan, yayında gömlek ve ceket giyilmesini eleştirmişti.

Bahar Feyzan 'Canlı yayının zorlukları nelerdir?' sorusuna ise şu cevabı vermişti; "Beni en çok limon kolonyası kullanan bazı konuklar zorlar. Dayanamıyorum, burnumun direği sızlıyor, konudan da kopuyorum, yayından da..."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24