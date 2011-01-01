Limanlar açılıyor, müzakere engelleri kalkıyor

T24 - Türkiye, Rum Kesimi'ne limanların açılması ve karşılığında müzakere başlıklarının önündeki engellerin kaldırılması yönünde Avrupa Birliği ile uzlaşmaya vardı. Rum Yönetimi'nin de kabul etmesi halinde, formülün önümüzdeki aylarda uygulamaya girebileceği beliritliyor.



Türkiye, müzakere sürecini kilitleyen en önemli engelin aşılması için Avrupa Birliği ile uzlaşmaya vardı.

14 müzakere başlığının açılmasını engelleyen sorunu aşmak için yıllardır aranan formül, Belçika dönem başkanlığının Avrupa Komisyonu ile ortak çalışması sonucunda bulundu.

NTV'nin edindiği bilgilere göre varılan uzlaşma, Türkiye'nin önce İzmir ya da istanbul'dan bir deniz limanını Rum bandıralı gemilere açmasını kapsıyor. İlk uygulamada sorun yaşanmaması halinde daha sonra Türkiye'nin diğer bütün deniz limanları, havaalanları ve hava sahasının da Kıbrıs Rum Kesimi'ne açılması öngörülüyor.

Bunun karşılığında askıda bulunan 8 müktesebat başlığı ile Rum Kesimi'nin Aralık 2009 tarihinde tek taraflı olarak veto etme kararı aldığı 6 başlık koşulsuz olarak müzakereye açılacak.



Ercan Havaalanı'na da Avrupa'dan uçuşlar yapılacak

Uzlaşmaya göre KKTC'de bulunan Ercan Havaalanı'na Avrupa ülkelerinden sınırlı da olsa charter uçuşlar yapılabilecek.

Ankara'nın toplam 14 müzakere başlığının önünde yeni engeller çıkarılmaması için yazılı garanti aldığı belirtiliyor.



Rum kesminin nihai onayı bekleniyor

Ancak Avrupa Birliği, şimdi bu formülü hayata geçirmek için Kıbrıs Rum Kesimi'nin nihai onayını bekliyor.