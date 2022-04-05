"Limanı işleten Londra merkezli şirket baskı altında" denildi; Abramovich'in Bodrum'da demirlenen yatı yer değiştirdi

Rusya’nın Ukrayna işgali ardından Britanya’nın yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder Roman Abramovich’in süperyatı My Solaris’in Bodrum’da demirli olduğu limandan işletmeci şirket üzerindeki baskılar nedeniyle çekildiği belirtildi. Yatın şimdi Yalıkavak’ta olduğu aktarıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Bodrum’daki Bodrum Cruise limanını işleten Britanya merkezli Global Ports isimli şirket, yaptırım listesindeki Rus milyarder Abramovich’in süper yatının demirlemesini altında baskı altında kaldı.

Hukuki uzmanlar, Britanya merkezli şirketin yaptırım listesindeki oligarkın kendi işlettikleri limana demirlemesine izin vererek “büyük bir risk aldığını” belirtti.

Şirketin Pazar günü yaptığı açıklamada, limana kabul edilecek taşıtlara dair kararın Türk makamlar tarafından verildiği, kendilerinin bu süreçte bir yetkilerinin bulunmadığı belirtildi. Ancak şirket My Solaris'ten herhangi bir demirleme ya da hizmet ücreti almadıklarını da ekledi.

140 metrelik süper yatın şu an Bodrum Yalıkavak’ta demirli olduğu belirtildi.

140 metre uzunluğundaki süper yatın değerinin yaklaşık 600 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Abramovich’in başka bir süperyatı da yaptırım listesine alınmasının ardından Marmaris’e demirlemişti.