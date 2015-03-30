Limango, Türkiye’den çekilme kararı aldı

Ünlü alışveriş sitesi Limango, Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiklerini açıkladı. Alman şirket, Türkiye pazarına 2009 yılında girmişti.

Türkiye’ye 2009 yılında giriş yapan özel alışveriş sitesi Limango, Türkiye’den çekildiklerini açıkladı. Limango’nun sitesinde yeralan de yer alan açıklama metni şöyle:

Sevgili Müşterilerimiz,

30 Mart 2015 tarihi itibariyle limango.com.tr sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz.

Kurulmuş olduğumuz 19 Şubat 2009 tarihinden itibaren bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz.

Sevkiyatlarımız devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişleriniz standart işleyişimiz çerçevesinde sizlere teslim edilecektir.

Siparişlerinizin takibi ile ilgili işlemlerinizi “Siparişiniz ile ilgili işlemler” sayfasından yapabilir, her türlü soru, öneri, görüşlerinizi info@limango.com.tr adresine mail atarak müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz."

Bir mesaj da mal aldığı firmalara

Şirket, bir diğer e-posta mesajını ise mal aldığı şirketlere gönderdi:

Sayın İş Ortağımız,

30 Mart 2015 tarihi itibariyle limango.com.tr adresinde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz.

Kurulmuş olduğumuz 19 Şubat 2009 tarihinden itibaren bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için sizlere teşekkür ederiz.

Müşterilerimize sevkiyatımız devam etmektedir. Bu süreçte şimdiye kadar size göndermiş olduğumuz siparişleri standart işleyişlerimiz çerçevesinde bizlere geciktirmeden teslim etmenizi bekliyoruz.

Müşterilerimizden gelen iadeler de sözleşmelerimiz çerçevesinde sizlere gönderilecektir. Sözleşmemiz uyarınca tüm alacaklarınız tarafınıza gönderilecek iadeler düşüldükten sonra eksiksiz bir şekilde vadelerinde ödenecektir. Bu konu ile ilgili sorularınız için finans departmanımız (216 665 .... - ) ile görüşebilirsiniz."

Şubat 2009'da kuruldu

Bugün kapanışı resmileşen Limango, Türkiye’de e-ticaretin yükseldiği yıllarda “internette satmaz” denilen birçok ürünü satışa sunmuş ve başarılı olmuştu.

Son bir yıl içinde kapanan e-ticaret şirketlerinin arasına katılan Limango’dan sonra Türkiye e-ticaretinin nasıl bir yön izleyeceği ise merak konusu. 93 milyon TL sermayeli Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri isimli şirketin İstanbul Ticaret Odası'na kaydı 19 Şubat 2009'da yapılmıştı.

Şirketin pazar payının, yüzde 10'un altına düşmeleri, şirketin Türkiye'den çıkma sürecini hızlandırdığı kaydediliyor. Limango'nun sahibi Otto-Europe Beteiligungs, Almanya'nın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.