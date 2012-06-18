Fransız dev Türkiye'den çekiliyor mu?

Carrefour CEO'su Knight Vinke yaptığı açıklamada, Türkiye'den çıkabileceklerinin bilgisini verdi.

Son aylarda kulislerde konuşulan Fransız perakende devi Carrefour'un Türkiye'den çıkacağına yönelik söylentiler doğrulandı.

Geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, Carrefoursa'da çoğunluk yapıya ulaşmak istediklerini, bu konuda Carrefour'la görüşeceklerini bildirmişti. Haberler sonrasında Carrefour hisseleri yüzde 5 yukarıda işlem görüyor.

Yunanistan'ı terk etti

Yunan Marinopulos Holding ile kurduğu ortak şirketle 12 yıldır Yunanistan piyasasında olan Carrefour'un, iki gün önce de şirketteki yüzde 50 oranındaki hisselerini ortağına devrederek Yunanistan’dan çıktığı açıklanmıştı.