T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Limanda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bartın Limanı'nda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

13 Mart 2016 14:05

Balıkçılar, akşam saatlerinde Bartın Irmağı'nın deniz ile buluştuğu liman mevkiinde suyun yüzeyinde bebek cesedi görünce polise haber verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan ( DHA) Ayhan Acar'ın haberine göre, ceset, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada cesedin yeni doğan kız bebeğe ait olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğmasının hemen ardından ırmağa atıldığı ve sürüklenerek denize ulaştığı tahmin edilen bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

ETİKETLER

bartınbartın limanılimanbebekbebek cesediyeni doğmuş bebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24