Limanda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Balıkçılar, akşam saatlerinde Bartın Irmağı'nın deniz ile buluştuğu liman mevkiinde suyun yüzeyinde bebek cesedi görünce polise haber verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan ( DHA) Ayhan Acar'ın haberine göre, ceset, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada cesedin yeni doğan kız bebeğe ait olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğmasının hemen ardından ırmağa atıldığı ve sürüklenerek denize ulaştığı tahmin edilen bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

