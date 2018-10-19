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Ekonomi

Limana tekneler dolusu palamutla döndüler

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta küçük tekneleriyle Karadeniz'e açılan kıyı balıkçıları avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı

19 Ekim 2018 17:52

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta küçük tekneleriyle Karadeniz\'e açılan kıyı balıkçıları avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı. 
Küçük teknelerle Karadeniz\'e açılan kıyı balıkçılarının ağlarına palamutlar takıldı. Bereketli geçen avda tekne palamutla dolup taştı. Balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı. Balıkçıların avladığı palamutlar, Sinop Limanı\'na getirilerek kasalara konulup tanesi 6 liradan satışa sunuldu.
Balıkçı Özer Akgün  “150-200 kasa palamut avladık. Allah bereket verdi. Palamutlar ilk önce eve, ondan sonra ise herkes istediği yere dağıtabilir. Bu sezon her seneden daha iyi. Çok şükür. Çok bol geçiyor. Hem iri hem doyurucu. Vatandaşlar bu saatten sonra da tuzlayabilirler. Bizden onlara bir tavsiye olsun\" dedi.

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