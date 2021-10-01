Limak Yatırım, elektrik dağıtım ve satışından çekildi

Limak Yatırım, elektrik dağıtım satışından çekildi.

Limak Yatırım, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Satış A.Ş.'nin hisselerini uluslararası altyapı fonu Actis'e devredildi.

Enerjigünlüğü.net'in aktardığına göre Limak ve Actis, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ Bölgesi'nde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik ve Limak Uludağ Perakende Satış'ın paylarının tamamının devri için hisse satış sözleşmesini imzaladı.

Hisse devrinin Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun onaylarının ardından gerçekleşmesi öngörülüyor.