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LİMAK Holding'in kurucusu Özdemir: Kanal İstanbul'la ilgileniyoruz

Nihat Özdemir

14 Şubat 2021 13:27

Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir, Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'e konuşan Özdemir, "Türk işadamları için pandemi bir fırsat olacak. 2022'de hızlı toparlanma, 2023'te ise eski günlerin geleceğini düşünüyorum" dedi. Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini söyleyen Özdemir, "Çin'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeden yatırımcı firmalar var. Bize 'beraber teklif sunalım' diyorlar. İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" ifadesini kullandı. 

Nihat ÖzdemirLimak HoldingKanal İstanbulprojeilgileniyoruz
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