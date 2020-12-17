Limak Holding, Hazine'nin 'bedelsiz' olarak verdiği askeri araziye kalker ocağı kuracak

Limak Holding’in Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli Hazine arazisine ‘kalker ocağı’ kurmayı planladığı ortaya çıktı. Hazine'ye ait olan 99 dönümlük arazi, Milli Emlak tarafından Limak Holding'e bedelsiz olarak verildi. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeye ilişkin Limak’ın başvurusunu aynı günde karara bağlaması da dikkati çekti.

BirGün'de yer alan habere göre, Limak Holding’e bağlı Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pınarhisar’ın Camiikebir ve Beylik mahalleleri sınırları içerisindeki bölgeye kurmayı planladığı kalker ocağı için 14 Aralık’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirketin yaptığı başvuruyu ve proje tanıtım dosyasını ‘jet hızıyla’ inceleyen Bakanlık komisyonu, ‘aynı gün’ içerisinde karar verdi. Böylece 12 Ocak’ta halkın katılım toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Milli Emlak’ın ‘bedelsiz’ olarak verdiği araziye ilişin hazırlanan proje tanıtım dosyasında, “Projenin planladığı alan, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli Hazine arazisi olduğundan mülkiyet izinleri ilişkin herhangi bir satın alma, kiralama bedeli oluşmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Yer ücreti ödemeyecek

Proje tanıtım dosyasına göre de söz konusu arazi, askeri atış ve tatbikat alanı olarak kullanılıyordu. Maliyeti 1 milyon 800 bin 750 TL olarak belirlenen maden ocağından yılda 2 milyon ton kalker ocağı üretilecek. 99,94 hektarlık alanın tamamı proje alanı olarak belirlendi. Bu alanın 91,23 hektarlık bölümünde açık işletme yöntemi ile patlatmalı kazı yapılarak cevher çıkartılacak. Çıkarılan ‘cevher’ 500 metre uzaklıktaki çimento fabrikasında değerlendirilecek. Proje sahasına en yakın ev ise 600 metre uzaklıkta. Limak’ın Hazine arazisinde kurulması planlanan maden ocağı için ‘yer ücreti’ ödemeyecek olması ise dikkat çekti.