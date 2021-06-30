Limak Holding, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki çimento fabrikası arazisine lüks konut yapmayı planlıyor

Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği bölgesindeki çimento fabrikası arazisini, 2011 yılında devralan Limak Holding'in araziye, lüks konut ve dükkanlar yapılması için proje hazırlandığı belirtildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi projeye karşı dava açacaklarını açıkladı.

1926 yılında, Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde kurulan Ankara Çimento Fabrikası, 1989 yılında özelleştirildi. Çitosan’dan Fransız sermayeli Set Group’un satın aldığı fabrika 25 Mart 2011 tarihinde Limak Holding’e bağlı Limak Batı Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredildi.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in haberine göre, Limak Holding’in fabrika arazisi üzerinde bir proje hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan proje dosyasında yer alan bilgilere göre, Kültür Varlıkları Bölge Kurulu, 16 Mayıs 2016 tarihinde; fabrika alanının “kültür varlığı özelliği taşımadığını” belirledi. Kurul, fabrika alanında imar planı yapılabileceğine karar verdi.

Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ise 24 Mayıs 2019 tarihinde fabrika alanında “imar planı yapılmasına onay verdi.”

Limak Holding’in, 588 bin metrekare fabrika arazisi üzerinde, en çok dört katlı konut, ticarethane, okul, cami gibi birçok yapı için proje hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bir Limak Holding yetkilisinin projeyi doğruladığı belirtildi. Yetkilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) imar başvurusu yapılıp yapılmadığı konusunda bilgisi olmadığını söylediği kaydedildi. Holding yetkilisi, “Biz, sadece burada çimento fabrikası vardı şehrin dışına taşıdık. Yine Ankara’ya değer katacak bir imar planı üzerinde çalışılıyor. Bunu da ABB, Çevre Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: Yargıya taşırız

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise Limak’ın buraya konut ve ticarethaneye açmasının “kabul edilebilir olmadığını” söyledi. Tezcan, “Burası AOÇ arazisi ve kamusal bir alan için şartlı olarak devredilmiş durumda” dedi. Candan, Limak’ın yaptığı planlama süreçlerini yargıya taşıyacaklarını belirterek, alana ilişkin Koruma Kurulu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı kararlara da dava açacaklarını dile getirdi.

Candan, fabrikanın AOÇ arazisi üzerinde olduğunu anımsatarak, “Eğer arazi amacı dışında kullanılıyorsa, AOÇ’ye geri iade edilir. İster özel mülkü olsun, ister başka bir şey olsun” dedi. Candan, burayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün miras bıraktığını vurgulayarak, “Buranın, adı sayılı 5’li yapı olarak öngörülen Limak’a verilmesi ve ardından da AOÇ manzaralı ticaret ve konutun olduğu bir alana dönüşmesi, Türkiye’deki talan sürecinin büyük örneklerinden biri” diye konuştu.