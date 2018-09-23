Limak Enerji'den aşure ikramı

BURSA, (DHA) - LİMAK Enerji Uludağ Elektrik tarafından Muharrem ayının 10\'uncu günü olan Aşure Günü\'nde, genel müdürlük ile 9 bölge müdürlüğünde aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Aşureleri müşterilere, bölge müdürleri ikram etti.

Aşure Günü\'nü kutlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, \"11 Eylül\'de yeni hicri yıla başladık. Bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü, paylaşmanın önemini bir kez daha bizlere gösteriyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı bu özel günlerin bereketinden müşterilerimizle birlikte istifade etmek istedik ve hizmet verdiğimiz 4 ilde müşterilerimize aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile ortak bir paydada buluşmanın sevinciyle Muharrem ayı ve Aşure Günü\'nün tüm ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum\" dedi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik\'e işlem yapmak için gelenler ise aşure ikramının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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