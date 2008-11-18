Lima, Acun'a geliyor

Brezilyalı ünlü top model Adriana Lima, pazar akşamı Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu "Var Mısın Yok Musun" programında yarışacak.



Bir ay önce ABD'li ünlü şarkıcı Christina Aguilera'yı konuk eden Acun Ilıcalı, "Adriana'ya 20 gün önce teklif götürdüm. Christina'nın katıldığı bölümün bant kaydını gönderdim. Çok beğendi ve teklifi hemen kabul etti. Kazanacağı parayı bağışlayacak. Ama bağışlayacağı yere kendi karar vermek istiyor ve bu yüzden buraya gelince belli olacak" dedi.



Lima'nın cuma günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Christina Aguilera ve Adriana Lima'dan sonra dünyaca ünlü starlarla çalışmaya devam edeceğini belirten Acun Ilıcalı, "Kendi alanında bir numara olan insanları misafir etmeye devam edeceğim. Ocak ayında büyük bir sürpriz yapacağım" dedi.

