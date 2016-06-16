Lille'de İngiliz taraftarlar polisle çatıştı



Fransa’nın kuzeyindeki Lille kenti polisi çarşamba günü oynanan Rusya-Slovakya maçı ertesinde meydana gelen taşkınlıkların bir bilançosunu çıkarttı. Buna göre, 36 kişi gözaltına alındı, 50 kişiye ilk yardım ekipleri tarafından tıbbî müdahalede bulunuldu, 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Lens kentinde polis ve holiganlar arasında arbede çıktı

Lille’deki taşkınlıklara İngiliz taraftarlarının sebep olduğu, bunların perşembe günü yapılacak İngiltere-Galler maçını izlemek için Lille kentine 40 kilometre mesafedeki Lens kentinde konakladıkları duyuruldu. Fransız Polisi binlerce polis memurunu görevlendirdi. Lens’te 200 kadar şiddet yanlısı taraftar ile polis arasında sokak aralarında arbede yaşandı, polis göz yaşartıcı bomba, biber gazı ve cop kullandı. Ancak daha sonra durumun sakinleştiği bildirildi.

Alkol satan mağazaların cuma gününe kadar açılmaması kararı alan, 300'den fazla barın da çarşamba ve perşembe günleri erken kapanmasını isteyen Fransız yetkilileri, B Grubu maçlarının oynanacağı kentlerde şiddet olayı yaşanmaması için Lille kentinde takviye 4 bin polis görevlendirdi.

Lens'te bugün de taşkınlıklar bekleniyor

Lens kentinde yapılacak İngiltere-Galler maçı nedeniyle kentte bugün yeni taşkınlıklar bekleniyor.

İngiltere Başbakanlık Dairesi’nden yapılan bir açıklamada, İngiltere-Galler maçının öncesi ve sonrasında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olması için İngiliz polisinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Geçen cumartesi günü Rusya ile İngiltere arasında Marsilya'da oynanan maç öncesinde ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarında 4'ü ağır 35 taraftar yaralanmış, polis 40'dan fazla taraftarı gözaltına almıştı. UEFA’dan yapılan açıklamada, İngiltere ile oynanan maç sırasında Rus taraftarların ırkçı tezahüratları ve rahatsız edici eylemlerinden dolayı Rusya Futbol Federasyonu'na ertelemeli ihraç ve 150 bin euro para cezası kesildiği bildirilmişti.

Rus Spor Bakanı: "Bizim taraftar sürekli kışkırtılıyor"

Rusya’nın şampiyonada devre dışı kalma riskine rağmen Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko Rus taraftarların yeniden şiddet eylemlerine karışabileceğine işaret etti ve “Bizim taraftar sürekli olarak kışkırtılıyor, çoğu kez haksız suçlamalara maruz kalıyorlar” diye konuştu.

Fransa'da Rus holiganların gözaltına alınması üzerine Rusya, Fransa Büyükelçisini dışişleri bakanlığa çağırdı. Yapılan görüşmede Büyükelçi Jean-Maurice Ripert'e, “Rus karşıtı havanın devam etmesi durumunda bunun Rusya-Fransa ilişkilerini zedeleyeceği”nin söylendiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Fransa'da onlarca Rus taraftarın gözaltına alınmasını eleştirdi. Lavrov, “Bazı vatandaşlarımızın yanıcı maddelerle stadyumlara girmesi kabul edilemez bir durumdur" dedi ve "Biz maç izlemek için buradayız, savaş vermek için değil” diyerek Rus taraftara da uyarıda bulundu.