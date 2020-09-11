Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve son olarak Mustafa Kapı'yı tranfer eden Lille'in sportif direktörü Luis Campos; Berke Kılıç, Mustafa Yıldırım, Eyüp Oskan ve Arda Okan Kurtulan'ı takip edecek

Fransa Ligue 1 ekibi Lille´in sportif direktörü Luis Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk oyuncuları düşünüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunan ve Mustafa Kapı´ya da imza attıracak kulüp, ülkemizden yeni yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

Campos bu sezon, Altınordu´nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor'un 2002'li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe´nin 2002'li forveti Arda Okan Kurtulan'ı takip edecek.

Bu arada, Galatasaray´la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa´ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak. (DHA)