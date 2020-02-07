Lille teknik direktörü Galtier'den telefon yasağı

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de futbolcular artık maç öncesinde telefon kullanamayacak. Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier'e göre, '2020'li yılların uyuşturucu maddesi' olan sosyal medya ve mobil uygulamalar, oyuncularının konsantrasyonunu bozuyor.

Futbolcuların son dönemde etkin kullandığı sosyal medya, Lille Teknik Direktörü Christoph Galtier'nin hedefinde. Deneyimli teknik adam, ekranların günümüzde insanlık için bir hastalık olduğunu düşünüyor.

Futbolcularının maçlardan önceki son 1 saatte telefon kullanmasını yasaklayan Galtier, "Ekranlara, sosyal medyaya ve mobil uygulamalara korkunç derecede bağımlı bir jenerasyondayız. Bunlar 2020'li yılların uyuşturucusu. Bu konuda çok okudum ve ekran bağımlılığının insanlarda yorgunluk ve konsantrasyon problemini tetiklediğine ikna oldum'' ifadeleriyle kararının gerekçesini açıkladı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 23 haftası geride kalan Ligue 1'de 37 puanla dördüncü sırada yer alıyor.