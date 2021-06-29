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Spor

Lille ile şampiyonluk yaşamıştı; Christophe Galtier, Nice ile anlaştı

29 Haziran 2021 10:38

Ligue 1'de geçtiğimiz sezon Lille ile şampiyonluk yaşayan Christophe Galtier, Nice yeni teknik direktörü oldu.

Nice Kulübü, 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Galtier ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'in başına geçmişti.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Galtier yönetiminde Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Nice ise Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti.

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