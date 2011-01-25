Lilia bu kez dans pistindeydi

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İşte o video

Medyaradar'da yer alan habere göre, ’Yok Böyle Dans’ın juri üyesi Lilia ile eşi Darren’in özel gösterisi önceki gece ekranda nefesleri kesti. ’Yok Böyle Dans’ın jüri üyesi olarak yarışmacılara çok zor not veren Lilia, eşiyle çıktığı dans pistinde fırtına gibi esti.İzleyenler, Lilia ve eşi Darren’in dans gösterine ’10 puan’lık alkışlar göndermeyi ihmal etmedi. Program ekibi de bu nefes kesen dansın sonunda 12. evlilik yıldönümlerini kutlayan Lilia ve Darren Bennet çiftinin başına kırmızı güller yağdırdı. Seksi jüri üyesi kendileri için hazırlanan özel pastayı keserken çok duygulandı.