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Çevre

Likya Yolu’nu ağaçlandırmak için yürüyecekler

Tarihi yolu ağaçlandırma projesine katılanlar 3 fidan getirmek zorunda

04 Nisan 2016 22:32

Interrail-Türkiye isimli kuruluş, tarihi Likya Yolu’nu yolunda bir ağaçlandırma projesi geliştirdi. Projeye göre yolculuğa katılanlar 3 fidan getirip tarihi yol üzerindeki ilk 50 kilometrede belirlenen yerlere dikmek zorunda.   

Kültür Servisi’nin haberine göre, “Seyahat etmek ve yolda olmak” felsefesiyle yola çıkan, kâr amacı gütmeyen Interrail-Türkiye adlı kuruluş, tarihi Likya Yolu’nu kapsayan bir yürüyüş organize etti. Kadim yolun Fethiye'den sonra ilk 50 kilometresini kapsayan ve 7 Mayıs’ta yapılacak yürüyüş herkese açık ancak kuruluşun tek bir şartı var: Gelenlerin yanlarında 3 fidan getirmesi zorunlu. Fidanlar, yol boyunca önceden belirlenen yerlere dikilecek ve böylece güzergâhın ağaçlandırılması sağlanacak. Kuruluşun hedefi, etkinlikle bölgeye 3 bin fidan dikmek. Düzenlenen yürüyüşün amacı ise insanları doğayla ve kamp kültürüyle kaynaştırmak, Likya Yolu’na ilişkin farkındalık yaratmak.

Ayrıntılar ve katılım için Interrail-Türkiye sayfası ziyaret edilebilir.

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