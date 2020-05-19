'Likya Yolu' kitabının yazarı Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kayboldu!

Dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu'nun ortaya çıkmasında büyük katkıları olan ve bununla ilgili 'Likya Yolu' kitabını yazan Kate Clow, dün akşam arkadaşlarıyla kamp yaptıktan sonra yürüyüşe çıktığı yolda kayboldu.

Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye'nin en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan ve 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan İngiliz amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski ve Onur Dumlupınar ile dün sabah Kemer ilçesine bağlı Beycik Bükü'nde kamp yaptı.

Yolunu kaybetti

Burada yanındaki arkadaşlarından ayrılan ve Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Kate Clow, saat 12.00 sularında arkadaşlarını arayarak, yolunu kaybettiğini, suyunun bittiğini, ancak yolunu bulabileceğini söyledi.

Jandarmayı aradılar

Hava kararınca yolunu bulamayan Kate Clow'un, Antalya'daki arkadaşları saat 21.30 sularında Tekirova Jandarma Komutanlığı'nı arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, yaklaşık 3 saatin sonunda Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan Likya Yolu üzerindeki dere yatağı içerisinde Kate Clow'u yorgun ve susuz halde buldu.



Jandarma ekipleri ilk olarak yanlarında getirdikleri suyu verdikleri Kate Clow'un sağlık durumunu kontrol etti. Durumunun iyi olduğu belirlenen Clow, sabaha karşı Tekirova Jandarma Karakolu'na getirildi. Kamp yaptığı arkadaşları Andrzej Leszek Wielochowski ve Onur Dumlupınar da karakola geldi. (DHA)