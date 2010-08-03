-LİKYA YOLU GÜN IŞIĞINA ÇIKARILIYOR ANTALYA (A.A) - 03.08.2010 - Antalya'dan Muğla'daki Kaunos Antik Kenti'ne kadar uzanan tarihi Likya yolunun gün ışığına çıkarılması için çalışma başlatıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nce başlatılan çalışma çerçevesinde Likya yolunun 12 yıl içinde gün ışığına çıkarılacağı bildirildi. Projenin araştırma başkanlığını yürüten Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nden Prof. Dr. Sencer Şahin, yaptığı açıklamada, toplam 3 bin kilometreye yaklaşan Likya yolunun 12 yıl sürecek çalışmayla ortaya çıkarılacağını belirtti. Projenin bu yılki çalışmalarının Demre bölgesinde yürütüldüğüne işaret eden Sencer, çalışmalar tamamlandığında antik yol haritasının hazırlanacağını ve turizmin hizmetine sunulacağını kaydetti. Araştırmada, 2 bin yıl önce ulaşım sistemlerinin ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacaklarını da vurgulayan Sencer, şöyle konuştu: ''Bu yolların araştırılması turizme ivme kazandıracaktır. Bugün sahil şeridine sıkışmış kalmış olan turizm, bu yollar sayesinde belki kara içlerine doğru yayılma eğilimi gösterecektir. Bu yollar biraz düzeltilirse, Antalya'dan başlayıp Fethiye'ye kadar rahat bir şekilde hem karadan hem sahil yolundan Fethiye'ye kadar gidilebilecektir. Yani burada Türk turizmine biraz daha değişik ivme kazandıracağını umuyoruz'' dedi. -LİKYA YOLU- (M.S) 43 yılında Roma İmparatoru Cladius, bölgedeki halk ayaklanmasını bahane ederek Likya denilen Teke Yarımadası'nı işgal etti ve işgal kuvvetleri komutanlığına Kuintius Veranius'u atadı. Bu komutan Likya'yı daha hızlı işgal etmek için Antalya'dan Kaunos'a kadar ülkeyi sık bir yol ağı ile donattı. Ulaşılmayan kent bırakmadı. Likya yolu, daha sonra bir kalkınma projesi oldu. Biri dağ yolunda 2-6 metre arasında genişliğinde, diğeri sahil şeridinde 6 metre genişliğinde iki yol ağı oluşturuldu. Bu yolun büyük bölümü ayakta kalırken, yapılan araştırma projesi ile bu yolun tamamı ortaya çıkarılarak turizmin hizmetine sunulacak.