Likya şarabına en prestijli yarışmada 2.'lik ödülü

Antalya'da iki yıl önce üretimine başlanan Likya markalı şarap, Fransa'da gümüş madalya kazandı.



Likya şaraplarını üreten ve pazarlayan Özkan Şarapçılık Gıda Turizm ve Pazarlama Limited Şirketi'nin Sahibi Burak Özkan, 10 yıl önce Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Fransa'dan anaç bağlar ithal ederek bağcılığa başladıklarını söyledi.



İki yıl önce de butik şarap üretimine geçtiklerini anlatan Özkan, şato usulü şaraphane kurduklarını kaydetti. Likya Kızılbel markası ile bu yıl pazara sürdükleri ilk ürün ile Fransa'da yapılan dünyanın en prestijli şarap yarışmalarının başında gelen Challenge International du Vin'de yarışmaya katıldıklarını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:



"36 ülkeden 4 bin 721 şarabın yarıştığı yarışmada Türk şarabı gümüş madalya ile ödüllendirildi. Akdeniz Bölgesi ve Antalya'nın ilk şarabı olan Likya Kızılbel ilk yılında böyle büyük bir başarıya imza atarak, hem bölgenin geleceği ile ilgili bir mesaj vermiş hemde markasını ilk yılından uluslararası bir marka haline getirmeyi başarmıştır. Yalnızca kendi satış noktası ve lüks restoran ve otellerde satılan bu ürün aldığı madalya ile bir çok ülkeye yüksek fiyata şarap ihracatı yapabilme şansını yakalamıştır. Antalya artık dünyaca tanınan bir şarap bölgesi olma yolundadır."



Alternatif turizm olarak yaz aylarında bağ bozumu turları yaptıklarını bildiren Özkan, Antalya'ya gelen turistleri Elmalı ilçesinde bağlarında ağırladıklarını ve bölge hakkında geniş bilgi vererek, şarap yapım aşamalarını yerli ve yabancı konuklarla paylaştıklarını belirtti. Özkan, şunları söyledi:



"Üretim alanlarımız artıyor. 2004 yılında (Antalya şarapta marka olacak) demiştik. Beş yıl sonra dünyada marka haline geldik. Şaraplarımızı lüks restoran ve otellere veriyoruz. Türkiye'nin her yerine internet üzerinden satış yapıyoruz. İlk yılımızda 40 bin şişe ile üretime başladık, şimdi üretimimiz 100 bin şişe üzerinde. Yıl sonu itibariyle üretimimiz, 200 bin şişeye ulaşacak."



Fransa'da elde edilen gümüş madalya ile ihracatın da başlayacağını vurgulayan Özkan, "İhracatımız bu ödülle başlayacak. Şaraplarımız çok kaliteli olduğu için hem yurt içi hem de yurt dışında talep görmeye başladı. Yılda 100 bin şişe ihracat hedefliyoruz. İç pazarda da 100 bin şişe satış hedefimiz var. Butik üreticiyiz. Kaliteli üretim yaptığımız sürece fiyatlar da yükselecektir" diye konuştu.



Özkan, Londra'da 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en önemli şarap fuarlarından olan Londra Uluslararası Şarap Fuarı'na katılacaklarını ve Antalya şarabını tattıracaklarını ve pazar bulmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

