Likör Fabrikası yerine yapılacak gökdelenlerin imar planı değişikliği iptal edildi

Yıkılan Likör Fabrikası'nın yerine inşa edilecek Quasar gökdelenleri için yapılan imar planı değişiklikleri kamu yararına aykırı bulunarak iptal edildi. Mahkeme, "tescilli eserlere zarar verildi, nüfus yoğunluğu ayrıcalıklı imar haklarıyla artırıldı" dedi.

Yıkılan Şişli Likör Fabrikası’nın yerine inşa edilecek Quasar gökdelenlerini mümkün kılan imar planı değişiklikleri, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin açtığı dava sonucunda kamu yararına ve şehir planlama ilkelerine aykırı bulunarak iptal edildi. Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre, mimar Emre Arolat’ın tasarladığı, 50 katın üzerinde olması planlanan Quasar gökdelenleri, esasen TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO’ya ait Şişli Likör Fabrikası arazisinin üzerinde, İsviçre kökenli Viatrans AŞ ile Meydanbey İnşaat ortak girişimi tarafından ‘arsa karşılığı gelir paylaşımı’ modeliyle inşa ediliyor. Projeyi mümkün kılan 22 Şubat 2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri bu kararla iptal edilmiş oldu.

6. İdare Mahkemesi, 4 Aralık 2013 tarihli kararında tescilli eserlere zarar verildiğini belirterek plan değişikliğinin şehrin anayasası hükmündeki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki hükümlere uymadığını, parsel bazında yapılan değişiklik ile “Önemli bir nüfus ve yapı yoğunluğu getirilerek plan bütünlüğünün bozulduğunu”, bodrum katlarının emsale (toplam inşaat alanını belirleyen katsayı) dahil edilmemesi gibi imar yönetmeliğine aykırı yollarla nüfus yoğunluğunun arttırıldığını, trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölgede sıkışıklığın daha da artacağını tespit etti.

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