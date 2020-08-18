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Spor

Ligue 1'in açılış maçına Koronavirüs engeli

18 Ağustos 2020 13:56

Fransa Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan yeni sezonun açılış karşılaşması, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış maçının, Marsilya ekibindeki 3 kişide Covid-19 tespit edilmesi sonucu ertelendiği belirtildi.

Müsabakanın, sağlık koşullarının elvermesi halinde 16 veya 17 Eylül tarihinde oynanacağı kaydedildi.

Ligue 1’de 2020-2021 sezonu, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.

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