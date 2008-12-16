Light sigaraya karşı da dava açılabilecek

Mahkemenin bugün aldığı kararda, sigara tiryakilerinin, sigara şirketlerinin "light" veya "düşük katranlı" olduklarını ileri sürerek piyasa çıkardığı ürünlere karşı eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarına dayanarak mahkemeye başvurabilecekleri belirtildi.Sigara şirketleri, federal sigara bandrol yasasının bu tür davalara izin vermediğini öne sürüyor.Hakim John Paul Stevens ise kararında, bandrol yasasının, aldatıcı uygulamalara karşı konulmuş eyalet yasaları karşısında şirketleri koruyamayacağını kaydetti.Stevens, sigara üreticilerini dava edenlerin "light" veya "düşük katranlı" sigaranın eyalet sahtekârlıkla mücadele yasalarını ihlal ettiğini kanıtlamaları gerektiğini bildirdi.