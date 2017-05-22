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Sağlık

“Light sigara içenlerin kansere yakalanma riski daha fazla”

ABD'de yapılan bir araştırma sigara ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkardı

22 Mayıs 2017 20:00

ABD'de yapılan bir araştırma, 'light' sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin, normal sigara içenlere oranla daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Filtrelerde bulunan deliklerin ciğerlere daha fazla duman çekilmesine neden olduğu belirtiliyor.

Ohio Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, akciğerlerin derinlerinde oluşan bir kanser türü olan adenokarsinom vakalarının son 50 yılda neden arttığı sorusuna yanıt arandı.

Bu elli yıllık süre içinde, sigarayı bırakanların sayısının artmasına bağlı olarak diğer akciğer kanser türlerinin azaldığı görüldü.

Uzmanlar bu sonuçların adenokarsinomla, 'light' sigaralara talebin artması arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu söylüyor.

Filtresinde delikler olan 'light' sigaralar, daha düşük katranlı olduğu söylenerek 50 yıl önce piyasaya çıkmıştı.

Daha fazla duman

Araştırmaya başkanlık eden Dr. Peter Shields, "Sigara tiryakileri ve kamu sağlığı görevlileri, light sigaraların daha güvenli olduğu söylenerek kandırıldı. Verilerimiz, filtresinde delikler bulunan sigaralarla son 20 yılda artan adenokarsinom vakaları arasında açık bir ilişki olduğunu gösteriyor. Özellikle kaygı verici olan şey, şimdi neredeyse tüm sigaralarda bu deliklerin bulunması" dedi.

ABD'de 'light' ya da 'düşük katranlı' adı altında sigara satışı yasak.

Ancak uzmanlar, şimdi filtresinde delik olan tüm sigaraların yasaklanması gerektiğini söylüyor.

Bilim insanları, hava deliklerinin ciğerlere daha fazla duman çekilmesine neden olduğuna inanıyor. Sigara dumanı, kansere yol açan kimyasallar ve toksinler içeriyor.

Dr. Shields, "Filtrelerdeki havalandırma delikleri, tütünün yanma şeklini değiştiriyor. Daha fazla kanserojen madde ortaya çıkıyor. Bu yolla duman, akciğerlerde adenokarsinomların sık görüldüğü bölümlere ulaşıyor" dedi.

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sigaralightkanseraraştırma

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