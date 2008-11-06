Armutlu brokoli salatasından sütlü somana kadar farklı lezzetlerle görücüye çıkan 'Yaşasın Hayat' ekibinin light yemekleri çok konuşulacak. Çünkü Türkiye’nin en güçlü light mutfağını oluşturmak konusunda iddialılar.



Sapanca’da Güral-Sapanca bünyesinde Prof. Dr. Osman Müftüoğlu önderliğinde altı ay önce kurulan Yaşasın Hayat Enstitüsü’nün light mutfağının hedefi büyük. Laboratuvar gibi çalışan mutfakta, Yaşasın Hayat diyetisyenlerinin tarifleriyle birlikte Almanya ve Amerika’da bulunan iki büyük kliniğin mönüleri de görücüye çıkıyor.



Prof. Müftüoğlu, diyetisyen Ali Dereli ve Yemek Müdürü Mehmet Yaşaroğlu light mutfağı Diyet dergisine anlattı.

Light Mutfak

Labaratuvar gibi çalışan light mutfakta boş kalori yok. Bol vitamin ve antioksidan var. Güçlü bir sağlık kapsülü olan yemekler ayrıca görsel bir şölen eşliğinde sunuluyor, çünkü her biri bir tasarım harikası

Light Tarifler



200 tarifin şimdilik 45-50’si hayata geçmiş. Her tarif sunumdan önce dört defa yapılıyor. Müftüoğlu’nun bizzat tattığı yemeklerin tarifleri yakında kitap olarak çıkacak

1.) Mozeralla Kulesi Eşliğinde Bulgurlu Patlıcan

2.) Mantarlı Mücver Malzemeler



3.) Sütlü Somon

4.) Armutlu Brokoli Salatası

Hocamız ve ekibi bize yemeklerin içeriklerini veriyor. Biz de içine kendi sevgimizi ve baharatları ilave ederek misafirlerimize dekorlu bir şekilde sunuyoruz.Un koymuyoruz mesela. Kesinlikle tuz ve şeker koymuyoruz. Yağı ise çok sınırlı kullanıyoruz. Ama baharatta sınırımız yok. Baharatlarla, meyvelerle tatlandırıyoruz yemekleri.Önce kendimiz tadıyoruz.Ben 8-10 tanesini kendim yemek zorunda kaldım ve mide fesadına uğradım (gülüyor).Dereli: Başlamadan önce üç ay boyunca yemeklerin hepsi denendi teker teker. Her yemek dörder defa yapıldı, en iyi lezzeti aramak için. Armutlu brokoli salatası ilk çıktığında çilek sosu yoktu. Ustalarımız çilek sosu eklediler.Evet. Biz burada biyometrik diyet uyguluyoruz. Bu ilk kez bizde Türkiye’de uygulanıyor. Bu diyetin hiçbir özelliği yok. Sadece metrik ölçüleri, bilimsel ölçüleri ve biyolojik değerleri dikkate alıyor. Yani bir insanın bir günde alması gereken yağ, protein, karbonhidrat miktarı ne kadardır? Ve kişi hangi oranda bu miktarlar azaltılırsa kilo verebilir ya da kilosunu koruyabilir?Biyometrik diyet, besin içeriğindeki karbonhidrat, yağ ve protein dengesinden asla taviz vermez. Yani proteini arttırarak numara yapmaz. Yapacağı şey şudur. Aynı oranları küçülterek sunar, kalori değerini azaltır. Koca bir hamburgerden aldığınız kalorinin onda birini alırsınız ama o hamburgerden aldığınız vitaminin, anti-oksidanın on katını alırsınız. Hedef çok vitamin, çok anti oksidan, çok mineral, çok besin öğesi, az kalori.Gayet tabii. Zaten ben diyabet hastasıyım. Tip 2. Hocamla tanıştıktan sonra ben de sağlıklı beslenmeye karar verdim. Yaptığım yemekler benim için de kurtarıcı oldu.Fotoğraflar: Hande GöksanBulgur, mozarella, parmesan ve patlıcan. Görsel bir şölenle gelen enfes bir tat800 gr. patlıcan, 200 gr. domates, 80 gr. mozarella (8 ince dilim)Patlıcan için: 1 çay kaşığı taze fesleğen, 50 ml. tamari (soya sosu), 2 yemek kaşığı soğuk pres, zeytinyağı, 5 gr. parmesan peyniriÖnce marinayı hazırlayın.Tüm malzemeleri karıştırın. Patlıcanları ve domatesleri ince dilimleyin. Patlıcanı marine edin ve bir saat bekletin. Zeytinyağı ile yağladığınız tepsiye sırasıyla birer dilim patlıcan, domates ve mozarella koyarak bir kule yapın. Üzerine parmesan peyniri serpin. 40-50 dakika fırında pişirin. Bu arada bulguru (200 gr.) sebze suyu ile beş dakika pişirin ve sıcak bir yerde bekletin. Dilediğiniz şekilde ot ve baharat ekleyebilirsiniz. Servis yapmadan önce bulgurun üzerine çok az zeytinyağı gezdirin. Otlarla bir yoğurt dip sosu yapın. Mozarella kulesiyle aynı tabakta servis edin.300 gr. kültür mantarı, 2 yumurta, 3-4 adet yeşil soğan, 2 adet sivri biber, Yarım demet maydanoz (istenirse dereotu ve nane), 1 çay bardağı süt, 2 çorba kaşığı un (tepeleme), 1 çay kaşığı kabartma tozuMantarları küçük küçük doğrayın. Üzerlerine yumurta kırın. Soğanları, maydanozu ince ince kıyın ve tuzu, karabiberi, kırmızıbiberi, unu, kabartma tozunu karışımın üzerine ekleyin. İyice karıştırın. Karışımı kaşıkla yağsız, teflon tavaya dökün. Çevirerek pişirin. (Tava yerine hafif yağlanmış, fırın tepsisinde pişirilip, dilimlenebilir.)Süt, somon, anason tohumu ve defne yaprağı... Muhteşem tatlar vaat ediyor120 gr. somon, 200 gr. light süt, 1 adet defneyaprağı, anason tohumu, karabiberSomonu, karabiber, anason tohumu ve süt içinde yarım saat bekletin. Somonları yağ eklemeden teflon tavaya dizin. Üzerine bir adet defneyaprağı koyun. Bu balığınıza güzel bir aroma katacaktır. (Çiftlik somonu değil okyanus somonlarından bulabilirseniz Omega-3 açısından daha zengin bir öğün hazırlayabilirsiniz.)Brokoli, armut ve ceviz… Usta tarife eksik bulduğu çilek sosunu da ekleyince, sonuç muhteşem oldu70 gr. brokoli, 1 adet armut, 10 gr. ceviz, 30 gr. çilek, Limon suyuBrokoliyi yıkayın ve dallarından ayırın. 5-10 dakika haşlayın. (Dilerseniz buharda pişirin.) Armutları yıkayın, çekirdeklerini çıkartın ve küçük bir bıcak yardımıyla kâse şeklinde içini oyun. Haşladığınız brokolileri armudun üzerine dekoratif bir şekilde yerleştirin. Üzerine ceviz ekleyin. (Dilerseniz malzemeleri harmanlayarak da salatanızı hazırlayabilirsiniz) Yanına bir kadeh içinde çilek sosunu koyun. Salatanız servise hazır. Çilek sosu: Çilekleri blendırdan geçirin. (isteğe göre limon suyu ilave edilebilir.)