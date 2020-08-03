Ligden düşen Toulouse Başkanı Comolli ölüm tehditleri alıyor

Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli, yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaya başladı. Tehditler sonrası polise başvuran Comolli, koruma talep etti

RedBird Capital Partners'in Toulouse'u satın alması sonrası başkan olarak atanan Damien Comolli, yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonrası sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaya başladı.



Bu tehditlerin dozunu artırması sonrası polise başvuran Comolli, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek koruma talep etti.

Teknik direktör de tehdit ediliyor

Ligue 1'den Ligue 2'ye düşen Toulouse'da teknik direktör Alain Casanova da 29 Haziran'da ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle polise başvurmuş ve soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonucunda 15 yaşındaki bir genç taraftar gözaltına alınmış ve salıverilmişti.



Toulouse'daki yerel polisin, Comolli'yi tehdit eden kişiyi tespit etmeye çalıştığı ve kısa süre içerisinde sonuca ulaşmayı umdukları bilgisi verildi.