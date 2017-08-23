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Spor

Ligde puanla tanışamayan Denizlispor, bir yandan da sakatlıklarla boğuşuyor

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk iki maçından puan alamamanın sıkıntısını yaşayan Denizlispor, diğer yandan da sakatlıklarla boğuşuyor

23 Ağustos 2017 18:40

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de sezonun ilk iki maçından puan alamamanın sıkıntısını yaşayan Denizlispor, diğer yandan da sakatlıklarla boğuşuyor.
Takımın en önemli isimlerinden Ziya Alkurt\'un sağ diz tendonunda zorlamaya bağlı kanama tespit edildi. Takımdan ayrı çalışan Ziya\'nın bu hafta Eskişehirspor maçında görev alıp alamayacağı belli değil. Denizlispor\'da Kızılcabölükspor\'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan Cenk\'in en az 1 ay daha takımdan uzak kalacağı öğrenilirken, Veli\'nin de Eskişehir maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.
Pubis başlangıcı teşhisi konulan ve kamp döneminde takımdan ayrı kalan Hollandalı Kappel\'den ise İstanbulspor maçında olduğu gibi gerek duyulursa maçın ikinci yarısında faydalanılacak. Yönetim Kurulu, Eskişehirspor maçının galibiyet primini 6 bin TL olarak belirledi. Beraberliğe ise 2 bin TL prim verilecek.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Eskişehirspor\'u yenerek galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi. Yeşil siyahlılar, cuma günü Eskişehir\'e hareket edecek. 

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