Ligde 35 gole ulaşan Lewandowski, gözünü Gerd Müller'in 49 yıllık rekoruna dikti

Bayern Münih'in yıldız forveti Robert Lewandowski, takımının Stuttgart'ı 4-0 yendiği maçta hat-trick yaparken kırılması çok zor gözüken rekora bir adım daha yaklaştı.

Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde Bayern Münih, 10 kişi kaldığı maçta Stuttgart'ı 4-0 yenerken sahanın yıldızı yine Robert Lewandowski oldu. Polonyalı forvet, maçta 3 gol atarken ligdeki gol sayısını 35'e çıkarttı.

Lewandowski böylece Gerd Müller'in Almanya'da bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.

49 yıllık rekor

Alman efsane forvet, 1972 yılında bir sezonda 40 gol atarak bu rekoru elinde bulunduruyordu. Lewandowski, 6 gol daha atması halinde Gerd Müller'in 49 yıllık rekorunu geçecek.

FIFA tarafından 2020 yılının en iyi futbolcusu seçilen Polonyalı forvet, bu sezon Bayern Münih formasıyla ligde 25 maçta 35 gol ve 6 asist yaparak toplam 41 gole direkt katkıda bulundu. Her 60 dakikada 1 gol kaydeden Lewandowski, formuyla Avrupa'nın en iyi forvetleri arasında yer almaya devam ediyor.

8 maç kaldı

Lewandowski, geçen sezon ise 31 lig maçında 34 gol atmıştı. 6 maç az oynamasına rağmen geçen sezonu şimdiden geride bırakan Lewandowski'nin Gerd Müller'in rekorunu kırması için önünde 8 maç bulunuyor.