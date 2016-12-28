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Spor

Lig TV'de Tümer Metin'in yerine Gullit geldi!

Ligin ikinci yarısında Şansal Büyüka, Metin Tekin ve Ruud Gullit programda olacak

28 Aralık 2016 18:11

Lig TV'de yayınlanan Maraton programında Tümer Metin'in yerine Hollandalı efsane futbolcu Ruud Gullit getirildi.

Katar merkezli Bein Sport şirketinin satın almasından sonra kadrosunu güçlendirmek isteyen ve daha global yayınlarla izleyenlerini buluşturmayı hedefleyen Lig TV, birçok programında değişikliğe gidecek.

İlk transferini, yıllardan beri NTVSpor ile özdeşleşen basketbol spikeri İsmail Şenol'u kadrosuna katarak yapan Katar merkezli şirket, Şansal Büyüka'nın sunduğu Maraton programında da kan değişikliği yapacak.

 

Tümer gitti, Gullit geldi

 

Express Gazete'nin haberine göre; yerli yorumcuların yanı sıra, uluslararası piyasada da tanınmış isimleri bünyesine katmak isteyen şirket yöneticileri, ilk hamle olarak Holandalı eski efsane futbolcu Ruud Gullit ile anlaştı.

Gullit, ligin ikinci yarısı itibariyle programdaki yerini alacak ve Şansal Büyüka ve Metin Tekin'e eşlik edecek.

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