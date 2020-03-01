Lig bitmeden Trabzonspor'dan rekor geldi

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 23 maçta 54 gol atarken, bu gollerin 46'sı yabancılardan geldi. Geçtiğimiz sezon 43 golle elde edilen bu rekor, bu sezon ise şimdiden kırılmış oldu.

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Rizespor’u 5-2 mağlup eden Trabzonspor’da forma giyen yabancı oyuncular bordo-mavili takıma bir ilki yaşattı.



Bir maç eksikle bu sezon oynadığı 23 maçta rakip ağları 54 kez sarsarak tarihinin en gollü sezonunu yaşayan bordo-mavililerde yabancılar, 46 gole imza atarak Karadeniz ekibinin 53 yıllık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Sezon tamamlanmadan rekor kırdılar

Trabzonspor, kuruluşundan bugüne kadar kadrosunda 139 yabancı futbolcu barındırdı. Bordo-mavililer, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi ise bu sezon yaşıyor.



Geçtiğimiz sezonun tamamında Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri de 1 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Hosseini, Ndiaye ve Da Costa 1’er gol atan isimler oldu. Ayrıca devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj’ın da 1 golü bulunuyor.

Kadrosunda 14 yabancı var

Trabzonspor kadrosunda 14 yabancı isim bulunduruyor. Bordo-mavililer, devre arasında takıma katılan savunma oyuncusu Manoel Messias dışında tüm oyunculardan yararlanırken, söz konusu isimlerden 10’u golle tanıştı. Sörloth, Nwakaeme Sosa, Sturridge Novak, Ekuban, Pereira, Hosseini, Ndiaye ve Da Costa gol atan isimler oldu. Devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj de bordo-mavili takım adına 1 gol kaydetti. Guilherme, Obi Mikel, Manoel Messias ve Campi ise Süper Lig’de henüz golle tanışamadılar.