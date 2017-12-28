LİG ARASINDA TATİL İÇİN ÜLKELERİNE UÇTULAR

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Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'ndan yolculuklarına başladı

28 Aralık 2017 15:44

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA
Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı\'ndan yolculuklarına başladı. Liglere ara nedeniyle birçok yabancı futbolcu da yeni yıla ülkelerinde girmeyi tercih etti.  Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na gelen Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel David Mas, Fenerbehçe\'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar bilet işlemlerini yaptırdılar. .Atatürk Havalimanı\'nda ünlüler de objektiflere takıldı. Yılbaşını yurtdışında geçirmek isteyen Can Bonomo ve sevgiliside  Dış Hatlar terminalinde görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
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-Futbolcuların kontuarlarda görüntüleri, bilet işlemleri yaptırmaları
-Can Bonomo ve sevgilisi ve öpüşmeleri
-Havalimanından yolculardan görüntüler ve detaylar
 

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