Lifli besin ve egzersiz sağlık için benzersiz

"Önemli olan hastalandıktan sonra tedavi olmak değil, kişinin mümkün olduğunca sağlıklı yaşaması" diyen Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, hastalanmadan alınabilecek önlemleri sıraladı:



Sigaraya veda edin



Önlenebilir hastalıklara en çok sigara neden oluyor. Dünyadaki ölümlerin temel nedenleri arasında da sigara üst sıralarda yer alıyor.



Doğru beslenin



Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her gruptan belirli oranda alınması gerekir. Yüksek lifli, az yağlı besinler içeren dengeli bir diyet, düzenli egzersiz, azar azar kilo vermeye ve kilo korunmasına destek sağlar.



Hareket edin



Egzersiz yapmak; tansiyon, diyabet, osteoporoz, depresyon, olası barsak kanseri, felç ve sırt hasarlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Eğer düzenli egzersiz yapılırsa kişi kendini daha iyi hissediyor. Haftada üç kez, 45- 60 dakika egzersiz yapılmalı.



Güvenli seks yapın



Kişi tek eşli ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığı yoksa güvende demektir. Prezervatif kullanmak cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemede etkilidir.



Kolesterol önlemi



Kolesterol düzeyi yüksek ise, yenilen yağ oranı azaltılıp, lifli besin tüketimi artırılmalı, egzersize başlanmalıdır.



Dengeli tansiyon



Kalp, felç ve böbrek hastalıkları riskini, yüksek kan basıncı artırır. Tansiyonu kontrol altına almak için, sodyum içeren besinler ve alkol az tüketilmeli.



Meme muayenesi



Kadında en sık görülen kanser meme kanseridir. 20'li yaşlardan itibaren, her ay memeler elle muayene edilmelidir.

