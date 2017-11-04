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Ekonomi
Deutsche Welle

Liechtenstein'da işsiz sayısı 307'ye düştü

38 bin nüfuslu küçük Avrupa prensliği Liechtenstein'da işsiz sayısı, 12 kişi daha azalarak 307 oldu.

04 Kasım 2017 01:23

Küçük Avrupa ülkesi Liechtenstein'da işsizliğin Ekim ayında 307 kişiye düştüğü açıklandı. Bu sayı, bir önceki aya göre 12 kişi daha az.

Liechtenstein istihdam dairesinin açıklamasına göre, AB üyesi olmayan ülkedeki işsizlik oranı yüzde 1.6 dolayında kaldı. En güncel verilere göre bu oran AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük.

Zengin bir ülke olan ve monarşiyle yönetilen Liechtenstein Prensliği'nde toplam 38 bin kişi ikamet ediyor. Ülkedeki çalışan sayısı ise 37 bin 500. Bunun mümkün olabilmesinin nedeniyse, çalışanların yarısından fazlasının başta komşu İsviçre ve Avusturya olmak üzere diğer ülkelerden gelmesi.

Resmi dili Almanca olan Liechtenstein'da, geçen ay ülke çapında toplam 800 iş ilanı yayımlandı. Ülke ekonomisinin temelini sanayi, hizmet ve banka sektörleri oluşturuyor. İş gücünün büyük kısmı bu alanlarda çalışıyor.

dpa,BÜ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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