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Dünya

LİEBERMAN'A "VATANDAŞ TUTUKLAMASI" GİRİŞİMİ BRÜKSEL (A.A)

22 Şubat 2011 20:27

-LİEBERMAN'A "VATANDAŞ TUTUKLAMASI" GİRİŞİMİ BRÜKSEL (A.A) - 23.02.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Brüksel'de bir gazeteci tarafından tutuklanmaktan korumaları sayesinde kurtuldu. Lieberman, İsrail-AB Ortaklık Konseyi'nin ardından ortak basın toplantısına katılmak üzere salona girdiğinde, ayağa kalkıp kürsü önüne gelerek "Bu bir vatandaş tutuklamasıdır" diyen İrlandalı gazeteci David Cronin, İsrail'in "ırk ayrımcı rejim" olduğunu belirterek "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı. Cronin, Lieberman'la birlikte AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle ve AB Dönem başkanı Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Janos Martonyi'nin şaşkın bakışları altında, korumalar tarafından salondan çıkarıldı. İrlandalı gazeteci Cronin, geçen yıl da bir toplantı için Avrupa parlamentosu'na gelen eski İngiliz Başbakanı Tony Blair'i "Irak, Afganistan, Filistin, Lübnan ve Sırbistan'da işlediği savaş suçları" nedeniyle tutuklamaya kalkınca, korumalar tarafından uzaklaştırılmıştı. -"BARIŞA KATKI YAPAN TEK ÜLKE İSRAİL"- Basın toplantısında, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki yaygın protestolarla ilgili "İsrail'in asla komşularının içişlerine müdahale etmediğini" savunan Lieberman, her hükümete ve her tercihe saygılı olacaklarını belirterek geçmişteki anlaşmalara bağlı kalınmasını istedi. Lieberman, İsrail-Filistin sorunuyla Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Bahreyn'deki olaylar arasında hiçbir bağlantı bulunmadığını iddia ederek, halk isyanlarının "yoksulluk ve sefaletten" kaynaklandığını dile getirdi. Filistinlilerin görüşme masasına oturması için AB'den destek isteyen Lieberman, İsrail'in "bölgesinde barışa katkı yapan tek ülke" olduğunu ileri sürdü.

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