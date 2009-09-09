Liderlik okuluna iki genç başkanlık ediyor

Aynı evi paylaşan, vakitlerinin büyük çoğunluğunu YGA için çalışarak geçiren genç başkanlar, hem profeyonel hayatta başarılı hem de sosyal sorumluluk sahibi olunabileceğini kanıtlıyorlar.



Peter Drucker’ın "İyi gelişmemiş ülkeler yoktur, iyi liderlik edilemeyen ülkeler vardır" sözünden yola çıkan bir liderlik okulu Young Guru Academy (YGA Hayal Ortakları Derneği) 2000 yılında Sinan Yaman tarafından kuruldu. 6 yıllık bir program olan YGA, "çift kanatlı liderler" yetiştirmeyi amaçlıyor. Çift kanadın bir kanadı profesyonel anlamda başarılı, donanımlı, yetenekli olmayı temsil ederken, diğer kanadı sosyal sorumluluk bilincine sahip, duyarlı, içten ve samimi olmayı temsil ediyor. YGA’nın liderlik tanımı hem profesyonel anlamda başarıyı hem de sosyal sorumluluğu ifade ediyor.

YGA’nın kurucusu Sinan Yaman, 21 Aralık’ta yapılan YGA konferansında görevi iki genç YGA mezununa devretti. Ellerinden tutup sahneye çıkardığı Gökhan Meriçliler (24) ve Enis Güray’ı (27) YGA’nın eşbaşkanlığına getiren Yaman, sosyal sorumlu liderler yetiştirmek üzere bir okul kurup, okulun liderliğini de genç mezunlara bırakarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Gökhan Meriçliler (24) ODTÜ Maden Mühendisliği’nde okurken, Enis Güray ise (27) ODTÜ Elekrik Elektronik okurken YGA ile tanıştı. İkisi de YGA’ya katılmak için sözlü mülakata girdi ama ilk yıllarında ikisi de başarısız oldu. Güray, bu durumu ’son sınıftayım, kafam karışıktı’ diye açıklıyor, Meriçliler’e ise mülakatı yapan Sinan Yaman’ın söylediği şey ’zihninin çok berrak olmadığı’ imiş.

Gökhan Meriçliler, ODTÜ Maden Mühendisliği’ni bitirdikten sonra petrol mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor, bir yandan da bir şirkette çalışıyordu. YGA’ya kabul edilince işi bırakıp, yüksek lisansı dondurup, YGA’nın Oku Düşün Paylaş projesi kapsamında Adana’da 806 ilköğretim (6 ve 7’nci sınıflar) öğrencisinin derslerine girip onlara haftada birer saat sosyal girişimciliği anlattı. Projeyi Çukurova Üniversitesi’ndeki öğrencilere devredip İstanbul’a dönen Meriçliler, şu anda İTÜ’de yüksek lisans yapıyor. Aynı zamanda bu yıl Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine sosyal girişimcilik dersi verecek olan Meriçliler, ileride güneş enerjisiyle ilgili kendi işini kurmak istiyor.

Kaybeden değiliz

Enis Güray ise ODTÜ Elektrik Elektronik’i bitirdikten sonra MBA yaptığı dönemde YGA’ya girdi. MBA’i birincilikle bitiren Güray, mezun olduktan bir hafta sonra İstanbul’a gelip Turkcell’de çalışmaya başladı. Turkcell’de finansta, hazine bölümünde çalışan Güray, YGA’da gönüllü olarak çalışmış olmanın iş dünyasında da kendisine çok şey kattığını söylüyor: "Ne kadar çok projede yer alırsam, okuldaki ve işyerindeki başarım o kadar arttı. Yöneticilerim de çok etkilendi öğrendiklerimden, çünkü iş hayatına adım attığımda proje yönetme ve liderlik kabiliyetlerim oldukça gelişmişti. Yüksek potansiyel olarak hızlı bir şekilde yükseldim. İşe başladıktan 6-7 ay sonra çok ciddi iki projenin liderliği bana verildi. YGA’daki tecrübelerim sayesinde. Biz Türkiye için dünya için birşeyler yapabilmek için uğraşıyoruz, ama bunun profesyonel hayatımıza da dolaylı yönden katkısı çok büyük oluyor."

Enis Güray, sivil toplum örgütlerinde (STK) çalışanların loser (başarısız, kaybeden) olarak görülmesinden şikayetçi. ODTÜ MBA’i birincilikle bitiren ve aynı zamanda profesyonel olarak da çalışma hayatında olan Enis Güray, bunun en güzel örneği. Güray, "Gençlerde loser kaygısı var, Amerika’da bile bazı üniversite öğrencilerine loser gözüyle bakıyorlar. Tutunamadı, hayatta başarılı olamayınca bir meşgale yaratmak için gönüllü oldu gibi bir algı var; biz bu algıyı tamamen yıktık. Bizim gönüllülerimiz çok donanımlılar, şirketlerde çok hızlı ilerliyorlar, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde, en iyi bölümlerde okuyorlar."

Gökhan Meriçliler de toplumda ’STK’daki gönüllüler iyi niyetlidir ama donanımsızdır’ diye bir inanç olduğunu doğruluyor: "İş hayatının yoğun temposunu tercih etmeyenler STK’larda olmak isterler diye bakılıyor, ama mesela Enis hem Turkcell’de çalışıyor, hem de 2 bin saate yakın zamanını YGA’ya harcıyor" diyor.



Ofislerinin üstündeki dairede birlikte yaşayan iki gencin tüm zamanı YGA ile geçiyor. Birbirleri için "hayat arkadaşı olduk, birlikte çok seyahat ettik, projeler yaptık, en güvendiğim insan" diyen gençler hedeflerinin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 5 bin yaratıcı kütüphane açmak, onlarda görev alacak 200 bin gönüllü yetiştirmek ve bu 200 bin gönüllünün de ilköğretim seviyesinde 1 milyon çift kanatlı lider yetiştirmesi olduğunu söylüyorlar: "Bizim hedefimiz hayatımız boyunca bu yolda ilerlemek, hem iş hayatında profesyonel anlamda başarılı olmak, hem de sosyal sorumluluk projeleri üreterek topluma, dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz."

Şirket çalışanları da Anadolu’da okulları gezecek

2000’de kurulan YGA’nın mezun sayısı 80. 8 yılda 8 projesi üreten YGA’nın en büyük projelerinden biri Oku Düşün Paylaş oldu. Adana, Denizli ve Rize’de uygulanan proje kapsamında YGA gönülleri ilköğretim 6. ve 7. sınıfların haftada bir saat derslerine girip onlara sosyal girişimciliği anlatıyorlar. Daha sonra o şehirdeki üniversite öğrencilerini eğitip, görevi onlara devrediyorlar.

Bu yıl ise ilk kez bir profesyonel, işyerinin de desteği ile Anadolu’nun dezavantajlı bir bölgesine gidip ilköğretim okullarında öğrencilere ders verecek. Bunun ilk örneği Frito Lay olacak. Bir çalışan işyerinin desteği ile 3 ay boyunca Trabzon veya Çanakkale’de görev yapacak. Gökhan Meriçliler ve Enis Güray, "İşyerleri bu projenin ortağı olacaklar, böylece gönüllülük yapan kişinin hem liderlik özellikleri hem sosyal sorumluluk tarafı gelişecek."

Liderlik Konferansı 21 Kasım’da