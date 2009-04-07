Liderlerin tercihi: Corvus Teneia

ABD Başkanı Barack Obama'nın Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onuruna verilen yemekte ikram edildiği belirtilen "Corvus Teneia" adlı şaraptan, daha önce Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Papa 16. Benediktus'a ikram edildiği bildirildi.



Corvus Lojistik Müdürü Cezmi Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozcaada'da bulunan, TEKEL'e ait fabrikayı 2003 yılında Özelleştirme İdaresi'nden satın aldıklarını söyledi.



Fabrikada yenilikler yaptıklarını ve 2003 yılından bu yana çok büyük değişimler gerçekleştirdiklerini anlatan Işık, şaraplarının, şu an sadece Türkiye'de değil, dünyada da kabul gördüğünü kaydetti.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Çankaya Köşkü'nde verilen yemekte, kendi ürettikleri "Corvus Teneia" adlı beyaz şaraptan ikram edildiğini öğrendiğini söyleyen Işık, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz. Dün akşam Çırağan Sarayı'nda verilen yemekte, yine Corvus Teneia ikram edildi. Daha önce İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Papa 16. Benediktus da Türkiye ziyaretlerinde aynı şarabımız tercih edilmişti. Bu tercihler bizim için çok sevindirici. Ne kadar iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor."



Cezmi Işık, Bozcaada'da üretilen şaraplardan, daha önce Amerika, Almanya ve Romanya'ya ihraç ettiklerini, son olarak Japonya'dan bir talep geldiğini ve gelecek günlerde bir konteyner şarabın buraya gönderileceğini bildirdi.



'Şarap iyi bağdan yapılır'



"Şarap iyi bağdan yapılır" diyen Corvus Lojistik Müdürü Cezmi Işık, üzümleri kendi bağlarından ya da kontrollerinde olan bağlardan aldıklarını söyledi.



Işık, Corvus Teneia'nın Bozcaada çavuş üzümünden yapılan tek sek şarap olduğunu belirterek, "Çavuş üzümü genelde sofralık olarak biliniyor. Daha önce hiç denenmemiş, belki de denenmiş ancak başarılı olunmamış" dedi.



Corvus Teneia



Firmanın internet sitesinde "Corvus Teneia" şu şekilde anlatılıyor:

"Açık parlak saman sarısı rengi, yer yer yeşil röflelere sahip, akasya, akdiken ve kır çiçeği kokuları ile elma, şeftali gibi beyaz meyve çiçeği kokularını üstünde barındıran, damakta ipeksi yumuşaklıkta, serinletici ve ferah bir tat bırakan, aromatik devamlılığı kuvvetli, dengeli asitlerin desteklediği olağanüstü zarif bir şarap."

